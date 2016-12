Serie A: Roma-Crotone 4-0, i giallorossi calano il poker

LA PARTITALa beffa di Firenze è una ferita ancora aperta e la Roma deve per forza rimettersi subito in carreggiata. Spalletti lancia per la prima volta nella sua gestione Francesco Totti come titolare. Contro il Crotone largo a un 4-2-3-1 ultraoffensivo, con Paredes e Strootman a coprire le spalle al quartetto formato dal capitano, da Salah, El Shaarawy e Dzeko. Rifiatano Nainggolan, De Rossi e Perotti. Di fronte una squadra, quella di Nicola, reduce dal primo punto conquistato nella sua storia in Serie A. I calabresi abbandonano la difesa a 3 e si affidano a un più prudente 4-5-1, con Falcinelli terminale offensivo.



Come da copione la Roma parte con il piede sull'acceleratore, sfruttando la velocità di Salah e una certa emozione (comprensibile) degli ospiti, che nei primi 10' ci capiscono davvero poco. L'egiziano fa impazzire Ceccherini, ma è di Dzeko l'occasione più nitida: sul perfetto invito in verticale di Paredes, il bosniaco è fermato solo dal palo. Appena i giallorossi abbassano il ritmo, il Crotone si scrolla di dossa la paura iniziale e si fa vedere anche in avanti. Palladino è il più intraprendente dei suoi, che tengono in apprensione la retroguardia giallorossa. La squadra di casa si riaccende al minuto 26, quando Florenzi serve l'accorrente El Shaarawy che fa secco Cordaz. Dopo il gol del vantaggio, riemergono i soliti mali di stagione, con un calo di concentrazione che rischia di costare davvero grosso. Al minuto 32 i calabresi hanno una doppia occasione davvero ghiotta: prima Falcinelli perde il tempo per il tiro e Fazio recupera; poi Palladino è bravissimo a stoppare in area, ma il suo tiro termina a lato di pochissimo. Dopo questo errore, il Crotone alza bandiera bianca e la Roma sale in cattedra. Al 37' il raddoppio che chiude il match: uno-due Salah-El Shaarawy, botta sotto la traversa dell'egiziano che non lascia scampo a Cordaz. Ora la Roma diverte e si diverte: Dzeko (assist di Totti) ed El Shaarawy sfiora il tris prima del riposo.



Dagli spogliatoi rientra in campo un Totti in vena di magie e l'Olimpico esplode al 3': l'assist no-look del capitano per Dzeko è di quelli che ti lasciano a bocca aperta e il pallonetto con cui il bosniaco batte Cordaz è la parte più facile dell'azione da applausi dei giallorossi. Tutto troppo facile. E' ancora il 10 giallorosso a innescare Salah, che è un treno inarrestabile sulla destra: per Dzeko è un gioco da ragazzi calare il poker e i titoli di coda sul match. Ai calabresi non viene lasciata nemmeno la soddisfazione del gol della bandiera, che sarebbe anche meritato: Szczesny ipnotizza Palladino dagli 11 metri e respinge la conclusione. L'ultima mezzora assume più i contorni di un allenamento: ci prova anche Totti (tiro al volo non preciso), mentre Salzano è fermato dal palo e Capezzi da Szczesny e dall'imprecisione. La Roma torna a marciare e si porta al terzo posto con Inter e Chievo. Il Crotone deve ripartire dalle sei palle gol nitide create, ma per restare in Serie A ci vuole maggiore cinismo e limitare al minimo gli errori in difesa. Il lavoro per Nicola è davvero tanto.