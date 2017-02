Serie A: Roma corsara, a Crotone finisce 2-0

La Roma batte 2-0 il Crotone e respinge l’assalto del Napoli riconquistando il secondo posto. Ci pensano Nainggolan, al 40', e Dzeko, al 32' del secondo tempo in una sfida rimasta in equilibrio fino a un quarto d’ora dalla fine. Ma sta diventando una maledizione quella dal dischetto per il bosniaco. Dopo il clamoroso errore contro l’Udinese con la palla alle stelle, Dzeko ha sbagliato ancora un rigore al 17’.