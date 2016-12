Serie A: Roma-Chievo 3-0, giallorossi scatenati

11:32 - Nel primo anticipo della settima giornata di Serie A, la Roma supera senza problemi il Chievo per 3-0 e rosicchia due punti in classifica alla Juve, fermata sul pareggio dal Sassuolo: ora i giallorossi sono a -1. All'Olimpico finisce 3-0 per la banda di Garcia, che archivia il match nel primo tempo: Destro sblocca il risultato con un colpo di testa (4'), Ljajic infila il raddoppio al 25' e Totti chiude i conti su calcio di rigore (33').

LA PARTITA

Tutto semplice e comodo, ma soprattutto delizioso ed esaltante. Le due settimane di sosta non hanno affatto intorpidito la Roma, che dopo il k.o. con la Juve si rimette in moto a pieni giri. I giallorossi mettono da parte rabbia e polemiche, e le trasformano in mezz'ora di divertimento puro: loro, dei tifosi, di chi ama il calcio. Trentatré minuti vigorosi, al servizio di un talento esagerato. E tanto basta per spazzare via un Chievo in tremenda difficoltà.



La gara - che poteva presentare qualche insidia visto l'approccio prudente dei veneti (5-3-2) - presto si trasforma invece in un'autostrada libera, lungo cui sprigionare tutti i cavalli del gioiello creato da Garcia. Dopo quattro minuti (Destro a segno di testa sugli sviluppi di un corner), la strategia di Corini salta già per aria e con essa anche ogni possibilità, per il Chievo, di portare a casa qualche punto. La Roma - forte del vantaggio - spinge decisa ma non si scopre, mentre i gialloblù - schierati con una difesa a 5 di rara passività - non hanno la forza per ripartire e nemmeno la qualità per pungere.



Il 4-3-3 giallorosso, marchio di fabbrica di Garcia, stavolta è più che altro un 4-3-1-2, nel quale Totti si abbassa sulle trequarti (e spesso a centrocampo) mandando in tilt i tre centrali del Chievo che non lo seguono mai, demandando così il compito alla linea mediana. Il risultato è ovvio: la Roma si trova in superiorità numerica in mezzo e può esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. Il 2-0 - destro incrociato di Ljajic al 25' - nasce da un lancio di Totti, che pesca il serbo dalla propria metà campo e lo manda in porta. Il tris, invece, viene timbrato direttamente dal capitano giallorosso (33'), a segno su rigore fischiato per fallo di Dainelli su De Rossi. La potenza della Roma, in altra maniera, si mostra anche nella ripresa, quando gli uomini di Garcia congelano il risultato senza mai rischiare qualcosa e, fattore ancora più rilevante, senza mai spingere sull'acceleratore. Martedì sera, d'altronde, c'è il Bayern in Champions: servirà ogni goccia d'energia.

LE PAGELLE



Totti 7,5 - Partite così, ogni volta, sono una lezione di calcio per chiunque. Si abbassa a centrocampo e fa girare la squadra a suo piacimento: tocchi di prima, di fino, di tacco; assist smarcanti e lanci illuminanti; conclusioni velenose, rigore perfetto. Sono 237 in Serie A. Garcia lo toglie dopo un'ora: martedì, contro il Bayern, c'è bisogno di lui.



Ljajic 7 - Parte largo a destra, posizione da cui realizza un gol più complicato di quanto in realtà sembri. Mai banale con la sfera tra i piedi, la vera crescita è però dimostrata dal suo comportamento in fase difensiva: preziosissimo.



Yanga Mbiwa 6,5 - Ogni partita, una conferma. Fisicamente insuperabile, in alcun modo. Bravo anche nelle letture tattiche, sarà dura lasciarlo fuori.



Dainelli 4,5 - Uno con la sua esperienza non dovrebbe provocare rigori con questa ingenuità. Centrale di una difesa a tre, ha il compito di fornire un raddoppio in ogni situazione pericolosa: in occasione della rete di Ljajic, invece, resta piantato in mezzo.



Maxi Lopez 5 - Non pervenuto in area di rigore, prova timidamente a dare una mano in fase di non possesso. Ma è sempre in ritardo, anche lì.

IL TABELLINO



ROMA-CHIEVO 3-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Yanga Mbiwa 6,5, Astori 6,5, Cole 6; Pjanic 6 (23' st Paredes 6), De Rossi 6,5, Nainggolan 7 (44' st Uçan sv); Destro 6,5, Totti 7,5 (16' st Florenzi 6), Ljajic 7.

A disp.: Skorupski, Lobont, Somma, Torosidis, Holebas, Verde, Emanuelson, Gervinho, Sanabria. All.: Garcia 7

Chievo (4-3-1-2): Bardi 5,5; Sardo 5,5 (26' st Cesar 6), Frey 5, Dainelli 4,5, Zukanovic 4,5, Biraghi 5 (36' st Edimar sv); Cofie 5, Radovanovic 5, Hetemaj 5,5; Paloschi 5,5, Maxi Lopez 5 (20' st Meggiorini 5).

A disp.: Bizzarri, Seculin, Gamberini, Mangani, Birsa, Bellomo, Schelotto, Lazarevic, Pellissier. All.: Corini 4,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 4' Destro (R), 25' Ljajic (R), 33' rig. Totti (R)

Ammoniti: Pjanic (R); Maxi Lopez (C)

Espulsi: -