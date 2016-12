Serie A: Roma-Bologna 1-1, Salah non basta

LA PARTITA

Serata da rivedere per Spalletti, che rallenta la marcia verso la prossima Champions e riceve un chiaro messaggio da Totti: il capitano sta bene e può ancora fare la differenza. Contro il Bologna, dopo un avvio scoppiettante (due pali di Salah tra il 17' e il 23'), la Roma è costretta a rincorrere per via della rete di Rossettini, a segno di testa sugli sviluppi di una punizione di Zuniga (25'). Così, per scuotere la squadra, il tecnico giallorosso inserisce Totti a inizio ripresa e il numero 10 risponde da campione: lanci illuminanti, tocchi smarcanti, conclusioni velenose e l'assist per l'1-1 di Salah, messo solo davanti al portiere con una palla perfetta.



La partita della Roma diventa complicata per due motivi: il Bologna, ben messo in campo con un 4-5-1 dinamico, difende e riparte con energia mentre la banda di Spalletti - in fase di possesso palla - palleggia con buona qualità ma oltre la trequarti manca il finalizzatore a centro area. Pjanic e De Rossi si completano bene in mezzo al campo, El Shaarawy e Salah occupano le fasce e la coppia Iago-Perotti giostra più che altro tra le linee: il che, da una parte, favorisce il possesso palla della Roma, ma dall'altra svuota l'area di rigore con conseguente mancanza di pericolosità.



Spalletti corre ai ripari a inizio secondo tempo e si gioca la carta Totti, che accende i compagni e soprattutto Salah, con cui il feeling è notevole. L'egiziano, dopo aver colpito il terzo palo (47'), trova l'1-1 grazie al servizio del numero 10 e poi sfiora il bis in altre due occasioni. Col passare dei minuti, però, il Bologna riesce a riorganizzarsi dietro e l'ingresso di Dzeko non impensierisce minimamente la difesa rossoblù, che sbarra la porta di Mirante e permette a Donadoni di guadagnare un punto prezioso dopo tre sconfitte consecutive.