Serie A: riparte la sfida a distanza tra Juventus e Napoli

Sarà la sfida del Barbera ad aprire il turno (ore 18): imbarazzante la superiorità della Juventus nei confronti diretti più recenti. I bianconeri, infatti, hanno sempre battuto il Palermo nelle ultime otto sfide di campionato segnando 17 gol senza subirne nessuno. L'ultimo successo dei siciliani risale al campionato 2010-11: al Barbera i rosanero vinsero 2-1 con le reti di Miccoli e Migliaccio, per la Juve accorciò le distanze Marchisio. Rosanero ancora a caccia del primo successo casalingo: in campionato solo sconfitte finora al Barbera per la squadra di De Zerbi.



Turnover in vista per i campioni d'Italia (martedì c'è la Dinamo Zagabria) ma anche Sarri sembra intenzionato a far rifiatare i big per avergli al meglio in Champions contro il Benfica. Prima però c'è un osso durissimo come il Chievo da affrontare (fischio d'inizio ore 20.45): la squadra di Maran è stata capace di battere all'esordio l'Inter (2-0 al Bentegodi) e viene da due vittorie consecutive su Udinese e Sassuolo. Il Napoli al San Paolo può però contare su ruolino di marcia impressionante: l'ultima sconfitta interna risale al 31 maggio 2015, quando il rigore fallito da Higuain aprì alla Lazio le porte per il preliminare di Champions. In panchina c'era ancora Rafa Benitez, e dopo quel ko il Napoli finì addirittura quinto a 24 punti di distanza dalla Juventus. Tanto per dire quante sono cambiate le cose da allora.