Serie A: rimpianto Udinese, il Palermo fa il colpo

L' Udinese spreca, il Palermo gode. Nella seconda giornata di Serie A i ragazzi di Iachini vincono 1-0 sul campo dei bianconeri e restano così al vertice della classifica a punteggio pieno: nella gara inaugurale del nuovo Friuli decide la rete di Rigoni dopo appena 8 minuti, poi è un assolo dei padroni di casa che fanno la partita ma non trovano la via del gol, neppure quando i siciliani restano in dieci per il rosso di Struna a 20' dalla fine.

LA PARTITAColantuono lancia dal 1' Duvan Zapata al fianco di Thereau al posto di Di Natale. L'inizio è favorevole ai rosanero: all'8' giocata di Vazquez sulla sinistra, cross perfetto per il colpo di testa vincente di Rigoni. L'Udinese è destabilizzato dall'avvio lampo degli ospiti, poi colleziona palle gol. Al 17' palla persa da Jajalo, tiro di Thereau deviato alto sopra la traversa. Sul corner successivo uscita imperfetta di Sorrentino, Gonzalez lo sostituisce e salva sulla linea su Thereau, poi Zapata calcia alto sopra la traversa a porta vuota. I padroni di casa dominano e al 20' Edenilson tutto solo davanti a Sorrentino manda alto. La furia offensiva friulana si placa: nella prima frazione nonostante un predominio territoriale l'Udinese non riesce a collezionare ulteriori palle gol.



La ripresa si apre con nuovi assalti bianconeri: al 49' Thereau allarga su Bruno Fernandes che calcia sul fondo dal ottima posizione. Dieci minuti più tardi diagonale impreciso di Zapata. Al 70' espulso Struna per doppia ammonizione: tackle in ritardo su Bruno Fernandes e secondo giallo. Entra Di Natale e l'Udinese è a trazione superoffensiva: nel finale occasioni per Thereau e Zapata ma la porta di Sorrentino rimane inviolata. Finisce 1-0: il Palermo resta a punteggio pieno, l'Udinese può recriminare per le tante occasioni sprecate dai propri attaccanti. Per Colantuono non il modo migliore per inaugurare il nuovo Friuli dopo l'impresa allo Juventus Stadium.