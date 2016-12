Serie A: rimonta Napoli, Insigne e Callejon piegano il Torino 

00:02 - Il Napoli coglie il secondo successo consecutivo in campionato (terza vittoria in una settimana contando anche l'Europa League) e torna finalmente ad avvicinarsi alle zone alte di classifica. Tre punti, quelli guadagnati contro il Torino, arrivati grazie ad una rimonta che ha mostrato il carattere degli uomini di Benitez: dopo il vantaggio del Toro - bellissimo gol dell'ex Quagliarella - nella ripresa le reti decisive di Insigne e Callejon.

LA PARTITA

Non esulta, Fabio Quagliarella. Non se lo concede. Da ex, da napoletano. Ma si prende lo stesso i fischi del San Paolo. Situazioni, entrambe, al limite. Difficile non lasciarsi andare per un gol così, per un gol come quello che dopo 14 minuti porta in vantaggio il Torino, ma tutt'altro che facile, d'altra parte, anche non riconoscerne la grandezza. Ma tant'è, questo il gioco (scontato) delle parti: lancio di Maksimovic, controllo acrobatico, torsione di centottanta gradi e pallone alle spalle di Rafael a giocare di sponda sul palo per il vantaggio del Torino. Tutto tremendamente pesante per un Napoli già senza Hamsik - fermato da un attacco febbrile - e con uno stadio semivuoto ma pronto a far sentire la propria delusione indirizzando ben presto i fischi per Quagliarella agli uomini di Benitez.



Immeritati, vista però la reazione. Reazione di orgoglio e di rabbia, forse generata da quegli stessi fischi, più di pancia che di testa. Ma comunque veemente. Reazione favorita anche dagli errori dei granata e inizialmente vanificata dagli errori sotto porta di Insigne e Higuain. Un palo del primo e due botte ribattute del secondo negano il pari agli azzurri in maniera clamorosa al 22esimo, poi ci pensa invece uno stepitoso Gillet in versione uomo-ragno che ipnotizza prima Insigne - contestato a questo punto non solo dai tifosi ma anche da Callejon in maniera sin troppo plateale - e poi trova il guizzo per mettere in angolo un tentativo dai 25 metri di Inler indirizzato giusto giusto soyyo l'incrocio dei pali.



Se poi, a tutto questo si aggiungono ancora un paio di tentativi del solito Insigne e di un appannato Higuain, fatti due conti si capisce che l'1-0 con cui il Napoli ritorna negli spogliatoi è sostanzialmente ingiusto, certamente bugiardo. La riproposizione insomma di un canovaccio già visto e rivisto in questo difficile avvio di campionato, un mix micidiale di sfortuna ed errori individuali. Una sorta di maledizione che la traversa con cui Michu apre la ripresa sembra inesorabilmente ribadire, sino almeno al colpo di testa (!) di Insigne, sino a quando cioè arriva il primo gol in campionato dell'esterno azzurro, tenace e più forte dei fischi, bravo a trovare il guizzo giusto e a riscrivere così la parità sul campo.



Eccolo allora il momento migliore del Napoli, il forcing che costringe il Toro nella propria trequarti, l'assalto che porta Ventura a coprirsi con Gazzi e Molinaro. Tentativo che non sortisce grande effetto, perché il Napoli è a questo punto una corpo solo che attacca a testa bassa, fiutando le difficoltà dell'avversario, pronto a sferrare il colpo letale: Higuain ci va ancora vicino, Koulibaly pure, serve allora ancora un'invenzione di Insigne e serve soprattutto la devizione sporca ma efficace di Callejon per completare l'opera. Rimonta compiuta, con qualche sussulto ancora solo nel finale - e qualche protesta dei granata contro le scelte dell'arbitro Massa - in una partita però sostanzialmente a senso unico e colorata per sessanta minuti buoni solo d'azzurro. Vince il Napoli, la crisi - o presunta tale - è alle spalle: il campionato per Benitez e i suoi uomini forse è veramente iniziato questa sera, con una rimonta da vera squadra.



LE PAGELLE

Insigne 7: cade e si rialza, sbaglia, si becca i fischi, reagisce e porta il Napoli al successo: gol, assist e tanto carattere.

Higuain 5: non segna in campionato dalla scorsa primavera. Troppo, considerate anche le palle gol avute e sprecate.

Callejon 6.5: quattro gol in sei partite. Imprescindibile, non solo per la sua vena realizzativa.

Inler 6.5: bentornato. Dopo tante apparizioni sotto tono, ecco il regista che aspettavano al san Paolo e da tempo non vedevano.

Quagliarella 7: un gol da cineteca in una partita da lottatore.

Gillet 7: salva il Torino in un primo tempo in cui è praticamente perfetto. Nella ripresa è costretto ad alzare bandiera bianca.





IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 2-1

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 6, Albiol 5.5, Koulibaly 5.5, Zuniga 6.5; Gargano 6 (22' st Lopez 6), Inler 6.5; Callejon 6.5, Michu 5.5 (26' st Mertens 6), Insigne 7; Higuain 5 (41' st Mesto sv). A disp.: Colombo, Andujar, Henrique, De Guzman, Radosevic, Goulham, Zapata. All.: Benitez.

Torino (3-4-1-2): Gillet 7; Maksimovic 5.5, Glik 5.5, Moretti 5.5; Darmian 5.5, Benassi 5.5 (12' st Gazzi 6), Vives 6 (34' st Sanchez Mino 5.5), Bruno Peres 5.5 (19' st Molinaro 6); El Kaddouri 6; Larrondo 5, Quagliarella 7. A disp.: Padelli, Castellazzi, Ruben Perez, Martinez, Jansson, Gaston Silva, Amauri. All.: Ventura.

Arbitro: Massa

Marcatori: 14' Quagliarella (T), 10' st Insigne (N), 27' st Callejon

Ammoniti: Benassi (T), Gargano (N), Michu (N), Vives (T), Quagliarella (T), Maggio (N)

Espulsi: El Kaddouri (T)