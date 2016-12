Serie A, rigore di Belotti: il Torino sbanca Bologna

LA PARTITAChiudere praticamente in maniera definitiva la pratica salvezza e dedicarsi a fare più punti possibili. Bologna e Torino sotto il sole del Dall'Ara scendono in campo con lo stesso obiettivo, che si traduce in una partita bloccata che esplode, però, nel finale. E a farne le spese è il Bologna, che incappa nel graffio di Belotti. E così il momento d'oro dei granata si erge in netta contraddizione con quello nero, anzi nerissimo, dei rossoblù di Donadoni.



Immobile e Destro, grandi assenti, si fanno rimpiangere. La partita ha anche ritmo, ma mancano gli spunti offensivi giusti. A dominare, in mezzo al campo, il solito piccolo grande Diawara, vero padrone della mediana, capace di verticalizzare come nessun altro dei 22 in campo. Ma la manovra del Bologna, lavorata e di qualità, manca della rifinitura finale: Floccari non arriva praticamente mai al tiro. Dall'altra parte il Toro sviluppa bene la manovra sulle fasce, con i propositivi Bruno Peres e Molinaro: ma anche in questo caso Belotti e Martinez non ricevono il rifornimento finale, anche per la bravura dei centrali rossoblù.



Sarà il sole, sarà la paura di scoprirsi, ma Bologna e Torino sembrano decidere di non voler farsi del male. Al 56' Zuniga, entrato per allargare il gioco e limitare gli esterni granata, fa il solletico a Mirante. Sembra essere il sassolino che precede la valanga, perché 30 secondi dopo Giaccherini, pescato da Brienza in area, colpisce il palo a botta sicura. Ma è un falso allarme. La partita torna nei binari della noia fino al 77' quando il Toro alza la testa: Belotti vola in spaccata verso la palla, sembra gol fatto, ma l'anticipo di Rossettini è prodigioso. È un segnale, una piccola crepa nel muro rossoblù fino a quel momento sapientemente protetto da Maietta. Ad un minuto dal 90' Martinez fa correre un brivido lungo la schiena di Mirante: il suo destro strozzato sibila accanto al palo e sfila sul fondo. Ma non è finita, c'è un ultimo, decisivo, sussulto. Ed è un deja-vù di quanto visto a San Siro in Inter-Torino. È il 92', Bruno Peres pesca Belotti in area: l'attaccante controlla e scappa a Rossettini che da dietro lo tocca. Rigore, stavolta sembra netto. Mirante è spiazzato, Belotti alza la cresta. Il Toro vince.



Ventura gongola e al fischio finale imita l'esultanza della cresta alzata del suo attaccante: il Toro vince la sua terza partita consecutiva e sale a quota 42, la salvezza è raggiunta, ancora una volta, con anticipo. Donadoni non è felice, il momento del Bologna è sfortunato e nero. Ottavo match di fila senza vittorie, quattro sconfitte nelle ultime 5. La salvezza è lì, ad un passo. Ma quel passo va ancora fatto.