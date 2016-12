Serie A, Rigoni rianima il Genoa: Empoli ancora ko

LA PARTITA

Marassi si conferma fortino del Genoa, imbattuto in casa da cinque partite: proprio qui Gasperini sta costruendo questa difficile salvezza, con una squadra non sempre lucida ma mai senza cuore. E il tecnico rossoblù potrebbe aver trovato un nuovo alleato vista la prestazione positiva di Pandev che ha trovato in Cerci l'uomo perfetto per fare male alla difesa dell'Empoli: che sia lui l'uomo decisivo nella corsa verso fine campionato? Solo grattacapi, invece, per Marco Giampaolo che, giornata dopo giornata, vede erodersi tutto il vantaggio raggranellato nella prima, esaltante, parte di campionato. D'accordo le pile scariche, d'accordo un po' di calo nelle motivazioni ma senza la verve di Saponara questo Empoli (nessuna vittoria nelle ultime 9 partite) rischia un finale di stagione da brividi.

La partita impostata da Gasperini si gioca sui ritmi alti, quelli che il Genoa impone per lunghi tratti del match e, soprattutto, nella prima frazione di gioco. Un tipo di match a cui l'Empoli non riesce proprio a sottostare, stretto tra il pressing di Rigoni e la verve di Pandev che si muove su tutto il fronte offensivo, pur senza pungere. La difesa toscana manda spesso in fuorigioco il macedone, il Genoa è spesso dalle parti dell'area empolese ma tira poco. La prima occasione rossoblù al 20', quando Rigoni si trova tutto solo davanti a Skorupski che si immola e fa un clamoroso miracolo. Il pressing genoano è asfissiante ma Suso è in ombra, mentre Tachtsidis sbaglia troppi lanci. Pandev ci prova allo scoccare del tempo ma il tiro è troppo debole.

La scossa arriva dalla panchina e ha il nome di Alessio Cerci. L'ex Milan non ha ancora 90 minuti nelle gambe - forse neppure 45 - eppure cambia volto al match. Dopo l'occasione mangiata da Zielinski, che salta Perin ma conclude male, al secondo minuto è proprio un cross dell'ala a innescare Rigoni, lesto a girarsi su Cosic e a rimediare all'erroraccio del primo tempo: Genoa avanti. Iniziano i migliori dieci minuti rossoblù per intensità e coraggio: Laxalt di testa gira fuori, il tiro-cross di Cerci viene sventato da uno Skorupski versione Superman. Giampaolo capisce che è ora di cambiare e fa entrare la coppia Saponara-Pucciarelli, spostando Croce indietro a centrocampo. L'Empoli improvvisamente torna in quota, tanto che Mchedlidze prende un palo pieno di sinistro prima della scivolata di Ansaldi che toglie a Zielinski la gioia del gol su ribattuta. Fuoco di paglia, visto che i ritmi iniziano a scendere e non si vede altro che qualche tiro da fuori.