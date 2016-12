Serie A, quante sorprese: le piccole fan paura, dove sono le big?

Scosse di assestamento nel campionato italiano. Dopo sei turni, le "piccole" fanno paura. Inter a parte, molto ridimensionata però dalla sconfitta di San Siro con la Viola, le "grandissime" della Serie A hanno iniziato la stagione in sordina. Senza Tevez, Pirlo e Vidal la Juve è irriconoscibile e la classifica piange. Per i bianconeri i punti sono solo cinque, con già tre ko all'attivo. Un po' meglio fa il Milan, che nonostante le tre sconfitte ha messo in cascina nove punti come il Napoli, ma resta comunque distante dalla vetta.



Davanti, del resto, Fiorentina, Torino, Sassuolo, Chievo e Samp viaggiano a mille. La banda di Sousa ha convinto tutti. E la classifica della Viola non mente. In pochi mesi il tecnico portoghese è riuscito a dare alla sua squadra identità, geometrie e consapevolezza nei propri mezzi. Lo dimostrano i numeri. Oltre al primo posto, infatti, la Fiorentina ha anche la miglior difesa del campionato insieme al Chievo, altra sorpresa di questo inizio di stagione (11 punti come la Roma). Formazioni solide dietro e ben organizzate, con una chiara identità di gioco. Esattamente come il Sassuolo, unica squadra imbattuta dopo sei giornate.



Per non parlare del Torino, che al terzo posto in classifica sogna un campionato di vertice grazie ai nuovi innesti arrivati dal mercato e ai senatori che non tradiscono. Nell'elenco delle sorprese poi c'è spazio anche per la Sampdoria. In caso di vittria con l'Atalanta, infatti, i blucerchiati aggancerebbero il Toro grazie anche alla vena realizzativa di Eder, attualmente capocannoniere della Serie A davanti a Higuain & Co. Quest'anno in Serie A le sorprese non mancano.