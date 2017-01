Serie A: Puggioni mura Mchedlidze, Samp-Empoli finisce 0-0

La Sampdoria conferma a Marassi il momento di appannamento. Con l'Empoli finisce 0-0. Blucerchiati che non trovano la vittoria da 40 giorni. Non ne approfitta la squadra di Martusciello che spreca un rigore con Mchedlidze. Il grande protagonista al 30' è Puggioni bravo a intuire e respingere il tiro dagli 11 metri del georgiano. Poche emozioni nella ripresa ci prova Muriel, ma è sfortunato. Per i toscani un punto prezioso per la salvezza.