Serie A: provincia alla riscossa

10:39 - Provincia alla riscossa: è il titolo del film di questo weekend di Serie A. Il Cesena penultimo in classifica gioca alla pari della Juve e la costringe al pareggio negandole la fuga in classifica. Qualche ora prima orgoglio ottima prestazione dell'Empoli a San Siro contro un Milan sempre più malato e grande prova di orgoglio del fanalino di coda Parma all'Olimpico contro la seconda della classe: Roma che non sa più vincere e fischiata.

Una domenica 'bestiale' per le cosiddette 'provinciali'. Per il presidente della Lazio Lotito ("Con Carpi e Frosinone in A chi ci guadagna?") non poteva esserci messaggio più forte e chiaro. Mimmo Di Carlo manda in campo contro la Juve un Cesena senza paura: il trequartista Brienza dietro le due punte Defrel e Djuric. E la tattica tutt'altro che difensivista del tecnico dei romagnoli viene premiata con un pareggio dal sapore di vittoria. A mezzogiorno lezione di calcio di mister Sarri a Siro: l'Empoli gioca da 'big', crea più occasioni di un avversario in crisi di identità e porta a casa un 1-1 da applausi. E che dire del Parma, là in fondo alla classifica e in profonda crisi societaria. I giocatori gialloblù non prendono lo stipendio da mesi ma all'Olimpico contro i giallorossi di Garcia onorano al meglio la maglia con un risultato insperato. Provincia alla ribalta: alla faccia dei detrattori...