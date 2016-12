Serie A, prima vittoria del Carpi: Toro ko

Sannino fa subito centro e il Carpi trova la prima vittoria in serie A contro il Torino , l'anticipo del settimo turno finisce 2-1. Succede tutto nella ripresa: al 10' autogol di Padelli che respinge sfortunatamente nella propria porta il tiro di Gabriel Silva finito sul palo, al 27' raddoppio biancorosso di Matos . Tre minuti pù tardi Maxi Lopez si procura e trasforma un calcio di rigore ma non basta ai granata.

LA PARTITA

Il primo Carpi di Sannino è aggressivo nel possesso palla insistito (nel primo tempo al 55% contro il 40% delle precedenti 5 partite) ma ugualmente sterile come l'ultimo di Castori eppure porta a casa la prima vittoria in serie A. La chiave sta tutta nella voglia e nell'abnegazione dei biancorossi, che rimangono sul pezzo per tutti i novanta minuti, compatti e pronti a ripartire. Nel contesto vanno inseriti i demeriti del Torino che spreca l'occasione di godersi una serata (minimo) da capolista e sostanzialmente gioca solo negli ultimi quarto d'ora dei tempi. Un brutto stop che Ventura dovrà analizzare, più per gli aspetti psicologici: si poteva ambire al piatto più ricco, ma i granata sono rimasti a digiuno.

La prima mezz'ora del Carpi è all'insegna del palleggio e dell'appoggio sugli esterni. Cofie è l'uomo che Sannino ha scelto per prendere palla davanti alla difesa e smistarla verso Matos e Borriello che, a turno, cercano riparo dal terzetto difensivo granata venendo verso la lunetta del centrocampo. Gabriel Silva e Letizia con dedizione si propongono ma raramente trovano lo spunto decisivo, tanto che l'unico pericolo per Padelli arriva da punizione, anche se Matos colpisce debolmente di testa. E il Toro? Accetta di venire attaccato, difende con ordine ma ci mette almeno trenta minuti a prendere possesso della metà campo modenese con Gaston Silva più propositivo e Zappacosta bloccato anche per la cattiva giornata di Benassi. E' proprio dalla sinistra che Maxi Lopez spreca due buone occasioni tra il 28' e il 37': Belec, al debutto stagionale, ringrazia.

Il colpaccio del Carpi nasce a inizio ripresa, quando gli uomini di Sannino si accorgono che il Torino è quello timido dei primi 45 minuti e allora si può osare. Gabriel Silva è il primo a crederci, l'azione personale con cui si porta al tiro che sbatte sul palo e poi sul corpo di Padelli è sinonimo di fiducia. Il raddoppio di Matos su assist di Borriello (altra testimonianza dell'ottima intesta tra i due) arriva sulle ali dell'entusiasmo ed è la sberla che ridesta i granata dal torpore. Troppo tardi, comunque: Maxi Lopez si procura il rigore (dubbio) che accorcia le distanze ma non gira la partita. Con la giusta dose di sofferenza, il Carpi porta a casa tre punti storici e meritati.