Serie A: prima gioia Empoli, tris al Palermo

17:19 - Prima vittoria stagionale per l'Empoli di Maurizio Sarri che, nel lunch match della sesta giornata di Serie A, batte con un netto 3-0 il Palermo. Al Castellani decidono il super gol di tacco firmato Maccarone al 4', l'imperioso colpo di testa di Tonelli al 33' e il diagonale di Pucciarelli al 63' che chiude la partita. Dominio azzurro per l'intera gara, i rosanero non pervenuti in Toscana: adesso il tecnico Beppe Iachini rischia grosso.

LA PARTITA

La novità di formazione è nell'Empoli, dove Sarri tiene fuori Tavano e fa esordire dal primo minuto Maccarone. E ha ragione, dato che dopo solo 4 minuti Big Mac inventa uno strepitoso colpo di tacco sul cross basso di Mario Rui che lascia di sasso Sorrentino. La reazione del Palermo è nulla, così gli azzurri continuano a creare occasioni, specialmente sui calci da fermo calibrati da Valdifiori: Rugani trova due volte la risposta di Sorrentino, che niente può invece sulla zuccata di Tonelli dopo la mezz'ora. I siciliani si destano solo sul finire di frazione, quando Vazquez deposita in rete sfruttando però una sponda di Feddal che Rizzoli giudica fallosa.



Nella ripresa il monologo dell'Empoli prosegue. Dybala e Belotti davanti sono nulli, Bolzoni e Rigoni a centrocampo non vedono la palla e sulle fasce Morganella e Daprelà non spingono. Così al minuto 63' i toscani chiudono il conto: altro lancio millimetrico di Valdifiori per Pucciarelli che sfrutta lo scivolone di Terzi e insacca con un perfetto destro in diagonale. La partita di fatto si chiude qui, con Iachini che prova qualche cambio senza effetti e Sarri - alla prima vittoria in carriera in Serie A - che concede standing ovation ai migliori in campo. Nel finale altre due occasioni per il neoentrato Tavano, ma Sorrentino evita un parziale più pesante.

TABELLINO E PAGELLE

Empoli-Palermo 3-0

Empoli (4-3-2-1): Sepe 6, Hysaj 6.5, Tonelli 6.5, Rugani 7, Mario Rui 7, Vecino 6, Valdifiori 6.5, Croce 6.5 (22' st Moro 6), Verdi 7, Maccarone 7.5 (27' st Tavano 6), Pucciarelli 7,5 (35' st Mchedlidze sv). A disposizione: Pugliesi, Bassi, Perticone, Barba, Bianchetti, Signorelli, Laxalt, Zielinski, Tavano, Aguirre. All.: Sarri 7.

Palermo (3-4-1-2): Sorrentino 5.5, Andelkovic 5, Terzi 5, Feddal 5, Morganella 5, Rigoni 5.5, Bolzoni 5.5 (19 st Ngoyi 5,5), Daprelà 6, Vazquez 6 (27' st Chochev 5,5), Belotti 5 (13' st Makienok 5), Dybala 6. A disposizione: Ujkani, Vitiello, Pisano, Lazaar, Emerson, Bamba, Quaison, Maresca, Joao Silva). All.: Iachini 5.

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 3' Maccarone, 33' Tonelli, 18' st Pucciarelli

Ammoniti: Vazquez, Feddal, Bolzoni, Terzi (P)