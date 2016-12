Serie A: poker salvezza del Carpi, crolla il Genoa

Il Carpi torna alla vittoria dopo due ko, batte il Genoa in casa 4-1 e trova tre punti fondamentali in chiave salvezza. Rossoblù in vantaggio al 34' con l'undicesimo gol in campionato di Pavoletti ma al 46' l'episodio che cambia il match: Izzo viene espulso e i modenesi si scatenano segnando con Di Gaudio (rovesciata) e Lollo tra il 49' e il 50'. Al 4' della ripresa il tris di Pasciuti , Sabelli arrotonda nel finale.

IL TABELLINO CARPI-GENOA 4-1 Carpi (4-4-1-1) : Belec 6; Letizia 6,5, Romagnoli 6, Gagliolo 6, Poli 5,5; Pasciuti 7, Cofie 6 (33' st Crimi 6), Bianco 5,5, Di Gaudio 7,5 (16' st Sabelli 6,5); Lollo 7 (7' st Lasagna 4,5); Mbakogu 6. A disp. : Colombi, Daprelà, Suagher, De Guzman, Zaccardo, Porcari, Martinho, Verdi, Mancosu. All .: Castori 7 Genoa (3-5-2) : Lamanna 5,5; Izzo 5, De Maio 5,5, Marchese 5,5 (31' st Capel 5,5); Ansaldi 6, Dzemaili 6, Tachtsidis 5,5, Rigoni 5 (1' st Fiamozzi 6,5), Laxalt 5; Cerci 4,5 (1' st Lazovic 5), Pavoletti 6. A disp .: Donnarumma, Sommariva, Ntcham, Ghiglione, Panico, Gabriel Silva, Suso, Matavz. All .: Gasperini 5 Arbitro : Rizzoli Marcatori : 34' Pavoletti (G), 49' Di Gaudio (C), 50' Lollo (C), 4' st Pasciuti (C), 41' st Sabelli (C) Ammoniti : Gagliolo, Lollo, Poli, Mbakogu (C) Espulso : Izzo al 46' per somma di ammonizioni Note : espulso Gasperini al 50' per proteste

LA PARTITA

Il Carpi sfodera un poker storico - sinora in serie A non era mai andato oltre i due gol in una partita - e lo fa nel momento giusto, in una giornata che potrebbe dire molto in chiave salvezza. Dopo due sconfitte Castori si rialza e mette tra sè e il Palermo tre punti fondamentali anche perché la trasferta a San Siro del prossimo turno non è di quelle facili. Ancora una volta è Di Gaudio (che però esce infortunato) l'uomo protagonista di questo Carpi che non ci mette tanta qualità ma ha la voglia giusta per stare nella massima serie, recupera nonostante lo svantaggio e riesce pure a dilagare. Male il Genoa che, andato in gol senza merito visto il cattivo approccio al match, perde partita e nervi, con Gasperini allontanato da Rizzoli per proteste: la striscia di vittore consecutive si ferma a due.

Nonostante il consolidato 3-5-2 delle ultime settimane e il rientro di Pavoletti, il Genoa entra male in campo, l'assenza di uno come Rincon (stiramento a poche ore dal match) si fa sentire. Il Carpi sa di avere un'occasione d'oro e la sfrutta ad ogni palla persa, mettendoci grinta e fisico. Il leitmotiv modenese prevede il lancio su Mbakogu che tenta di attirare tutta la difesa avversaria per poi servire gli accorrenti Di Gaudio e Lollo. Nonostante le difficoltà, è però il Genoa ad andare avanti: Pavoletti torna al gol dopo sei partite approfittando dell'assist di Dzemaili che aggira troppo facilmente Letizia. La rete porta tranquillità ai rossoblù che però sprecano tutto in cinque minuti netti, il tempo che passa dall'espulsione di Izzo (secondo giallo al limite, Letizia è molto furbo a trovare il fallo anche se il genoano viene trattenuto) alle reti di Di Gaudio (gran rovesciata) e Lollo che sfrutta al meglio il cross di Pasciuti. Genoa e Gasp (che viene allontanato perché non digerisce l'extra-recupero dato da Rizzoli) sono in tilt.

Il match svolta completamente a inizio ripresa. Con Lazovic e Fiamozzi, il Genoa si sistema 4-4-1 ma non ha neanche il tempo di organizzare un tentativo di pareggio che arriva il tris con uno degli uomini-simbolo di Castori, è Pasciuti ad approfittare di un'altra svista della difesa rossoblù. Le poche speranze del Genoa si spengono sul destro strozzato di Lazovic pochi minuti dopo e inizia un'altra partita, quella di Lasagna contro Lamanna. La punta del Carpi ha almeno tre occasioni per segnare ma tra errori (grave quello al 26', quando tira alto, come Cerci nel primo tempo) e parate, rimane a secco. Fa meglio Sabelli che approfitta di una corta respinta di Lamanna per segnare il suo primo gol in serie A.