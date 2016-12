30 agosto 2015 Serie A: poker Chievo, Lazio demolita Doppietta di Paloschi e gol di Meggiorini e Birsa nel 4-0 finale, gli uomini di Maran salgono in vetta alla classifica

Il Chievo serve il poker e sale in vetta alla classifica. Al Bentegodi finisce 4-0 per gli uomini di Maran contro una Lazio lontana parente di quella ammirata l'anno scorso. Apre le marcature Meggiorini al 12', poi l'attaccante si inventa uomo assist e di tacco serve la palla del 2-0 a Paloschi che di testa non sbaglia. Il tris è opera di Birsa su punizione, al 68' è l'ex centrocampista del Milan a servire Paloschi per il decisivo 4-0.

LA PARTITADopo la delusione tedesca, Pioli torna alla difesa a 4 con la quale aveva ottenuto i primi tre punti stagionali all'esordio in campionato con il Bologna. Maran schiera il solito 4-4-2, affidandosi alla coppia d'attacco Paloschi-Meggiorini. E le sue aspettative non vengono deluse, dato che dopo un avvio piuttosto macchinoso dei gialloblu, è proprio Meggiorini a segnare il gol del vantaggio. Al 12' l'attaccante si libera bene della marcatura di Gentiletti,raccoglie un pallone al limite dell'area e conclude in porta. Nulla da fare per Berisha, ingannato da una deviazione dei suoi. Dopo i primi minuti a buon ritmo, in cui Candreva va due volte vicino al gol, la Lazio non riesce a reagire e subisce le continue verticalizzazioni dei padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Meggiorini recupera un pallone destinato a terminare sul fondo e serve con il tacco Paloschi, che da pochi passi non sbaglia. Prima del riposo, c'è tempo anche per Birsa che mette in mostra le sue incredibili doti sui calci piazzati: la punizione che batte al 45' si infila sotto l'incrocio dei pali senza lasciare scampo a Berisha. Al 69' arriva la palla buona e Paloschi (ancora assist di Birsa) e arrivala sua doppietta personale su un match che ormai non ha più nulla da dire.



Al rientro dopo la sosta i veneti sono attesi dalla difficile trasferta con la Juventus, ancora bloccata a 0 punti. C'è molto da lavorare invece per i ragazzi di Pioli, che nella terza giornata ospitano l'Udinese.

LE PAGELLEBirsa 7,5 - Lo sloveno è la pedina più arretrata del trio delle meraviglie che segna 7 gol in due partite. Sforna infatti un assist per Paloschi, uno per Meggiorini e aggiunge alla sua prestazione una punizione magistrale che si infila sotto l'incrocio dei pali.



Meggiorini 8 - Solo l'assist per Paloschi vale il prezzo del biglietto. Se non dovesse bastare, s'inventa anche il gol dell'1-0 nel momento più difficile dei suoi.



Paloschi 7,5 - Ubriaca più volte la difesa avversaria, conclude in rete, si trova alla perfezione con Meggiorini. Paloschi arriva a quota tre gol dopo solo due partite.



Radu 4,5 - Completamente nel pallone come del resto tutta la difesa biancoceleste. Passa l'intera partita all'inseguimento di Meggiorini senza mai riuscire a fermarlo.



Kishna 4,5 - Pioli lo schiera dall'inizio, ma l'olandese sembra il fantasma del talento sceso in campo settimana scorsa contro il Bologna

IL TABELLINOCHIEVO-LAZIO 4-0

CHIEVO (4-4-2): Bizzarri 7; Cesar 6,5, Frey 5,5, Gamberini 7, Gobbi 6,5; Birsa 7,5 (80' Pepe 5,5), Castro 6, Hetemaj 6, Rigoni 6,5 (70' Cacciatore 5,5); Meggiorini 8 (87' Mpoku sv), Paloschi 7,5. A disp.: Bressan, Seculin, Dainelli, Mattiello, Sardo, Christiansen, Damian, Inglese, Pellissier. All.: Maran 7

LAZIO (4-3-3): Berisha 5; Basta 5,5 (46' Patric 6), De Vrij 5,5, Gentiletti 4,5, Radu 4,5; Candreva 5 (59' Felipe Anderson 5), Cataldi 5,5, Lulic 4,5 (47' Morrison 5,5); Parolo 6, Keita 5,5, Kishna 4,5. A disp.: Guerrieri, Braafheid, Hoedt, Konko, Mauricio, Mauri, Milinkovic-Savic, Oikonomidis, Onazi. All.: Pioli 5

MARCATORI: 13' Meggiorini (C), 30' Paloschi (C), 45'+1 Birsa (C); 69' Paloschi (C)

ARBITRO: Marco

AMMONITI: Cataldi (L)

ESPULSI: nessuno