Serie A: Pinilla show, l’Atalanta acciuffa il Cesena

23:27 - L’Atalanta pareggia 2-2 al Manuzzi contro il Cesena e compie un altro decisivo passo verso la salvezza. A regalare un punticino prezioso ai nerazzurri ci pensa Pinilla con una doppietta (il secondo una prodezza balistica in rovesciata). Tra i gol dell cileno ci sono le due reti romagnole con Brienza su rigore e Carbonero. Grazie a questo risultato l’Atalanta, con 32 punti, resta a +8 su Cesena e Cagliari in zona retrocessione.

Tutti si aspettano un Cesena all’arrembaggio ma la prima occasione della gara è sui piedi nerazzurri di Gomez. Al 7’ l’esterno sudamericano di Reja ruba il tempo a Perico ed entra in area ma calcia centralmente su Agliardi. I romagnoli si spaventano e non trovano le giuste misure tra i reparti così l’Atalanta si limita a controllare il gioco senza spingere troppo sull’acceleratore. Al 13’ è Moralez a provarci su suggerimento di Zappacosta ma Krajnc respinge con il corpo dentro l’area il tiro della punta. Ci pensa Succi a dare la scossa ai suoi al 20’ con un tiro di controbalzo dai 30 metri, Sportiello ci mette la mano e salva il risultato. La gara è bloccata e il primo tempo si chiude senza sussulti. La ripresa inizia con una palla gol per l’Atalanta ma al 47’ ancora una volta Agliardi dice di no alla deviazione di Gomez sul primo palo. La gara si accende al 49' quando Pinilla sigla il vantaggio neroblu con un gol di rapina approfittando di un errore dell’esperto portiere romagnolo. Ai romagnoli serve un rigore per acciuffare il pareggio. Al 56’ Brienza entra in contatto in area con Benalouane, Rizzoli è a due passi e fischia subito il fallo. Sul dischetto si presenta lo stesso Brienza che spiazza Sportiello. Adesso è il Cesena ad attaccare sulle ali dell’entusiasmo. Al 70’ Carbonero porta in vantaggio i romagnoli con un mezzo pallonetto che dal limite beffa Sportiello ma è solo un’illusione perché l’Atalanta non molla un centimetro. All’82 è Pinilla a regalare il pareggio ai bergamaschi. Il cileno è bravissimo a ribadire in rete con una splendida rovesciata un tiro di D’Alessandro respinto dalla difesa del Cesena. Il gol gela le speranze romagnole di restare in Serie A. I padroni di casa mancano il clamoroso gol del 3-2 con Perico all’84’: dopo una torre di Krajnc in area neroblu il terzino di Di Carlo sbaglia incredibilmente da due passi e manda alto a botta sicura. Nel prossimo turno il Cesena farà visita alla Fiorentina mentre l'Atalanta attenderà la Lazio.

LE PAGELLE

Pinilla 8 - La rovesciata che regala il pareggio ai suoi vale da sola il prezzo del biglietto. Approfitta di un errore di Agliardi in occasione della prima rete dimostrando di sapersi far trovare sempre al posto giusto nel momento giusto .



Gomez 6,5 - Imprendibile. Finchè ha fiato per correre è una spina nel fianco della difesa romagnola che non trova mai le giuste misure per contrastarlo. Se non riesce a segnare è solo perché Agliardi gli dice di no con due buoni interventi



Agliardi 5 - L'errore che regala la rete del vantaggio all'Atalanta è impensabile per un portiere esperto come lui.



Mudingayi 6,5 - Chiamato a impostare il gioco smista palloni senza commettere errori. Si arrende nel finale quando è troppo solo in mezzo al campo per contrastare i giocatori neroblu .



Carbonero 6,5 - Gigioneggia per quasi 70 minuti ma si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol che potrebbe regalare i 3 punti della speranza al Cesena. Peccato per il successivo pareggio di Pinilla. Sarebbe stato un gol importantissimo.



Brienza 6,5 - Freddo nella realizzazione del rigore del pareggio è l'unico in attacco a creare gioco e dare fastidio ai difensori dell'Atalanta.

IL TABELLINO

CESENA-ATALANTA 2-2

Cesena (4-3-1-2): Agliardi 5; Capelli 6, Krajnc 6,5, Perico 5, Renzetti 6; Carbonero 6,5 (35'st Volta 6), Cascione 6 (23' st Giorgi 6,5), Mudingayi 6,5; Brienza 6,5; Defrel 5,5, Succi 5 (14' st Rodriguez 6). A disp.: Bressan, Leali, Nica, Cazzola, De Feudis, Tabanelli, Dalmonte, Djuric, Moncini. All.: Di Carlo 6,5.

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6,5; Bellini 6,5, Benalouane 6, Dramé 6,5, Masiello 6; Zappacosta 5 (21' st D'alessandro 6,5), Carmona 6, Cigarini 6 (34' st Migliaccio 5), Maxi Moralez 6,5; Gomez 6,5 (30' st Bianchi 5); Pinilla 8. A disp.: Avramov, Biava, Del Grosso, Emanuelson, Scaloni, Stendardo, Baselli, Boakye, Rosseti. All.: Reja 6,5.

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 4' st Pinilla (A); 11' st Brienza rig. (C), 25'st Carbonero (C), 37' st Pinilla (A).

Ammoniti: Carmona, Migliaccio, Pinilla (A), Carbonero, Mudingayi, Perico (C)