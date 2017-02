Serie A: Pescara-Fiorentina 1-2, Tello rimonta gli abruzzesi al 95'

Tello rimonta il Pescara all'Adriatico, dove la Fiorentina la spunta al 95' con un gol che sa di beffa per gli uomini di Oddo. Gli abruzzesi vanno in vantaggio al 15' con Caprari, bravo a sfruttare un buco nella difesa avversaria. Dopo il palo di Ilicic su punizione (9' st), lo spagnolo pareggia al 23' st con una conclusione all'incrocio imparabile, e trova la rete della vittoria in maniera fortunata, con un cross sul quale Bizzarri non arriva.