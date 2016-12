Serie A: Pescara-Cagliari 1-1, Caprari beffa i sardi al 92'

4 dicembre 2016 17:43 Serie A: Pescara-Cagliari 1-1, Caprari beffa i sardi al 92ʼ Borriello porta in vantaggio la squadra di Rastelli, che rimane in 10 dal 33ʼ per lʼespulsione di Di Gennaro

Un gol di Caprari in pieno recupero beffa il Cagliari e regala al Pescara un punto importante per muovere la classifica. All'Adriatico finisce 1-1 al termine di una partita sbloccata da Borriello, bravo a liberarsi di Fornasier prima di superare Bizzarri al 24'. I sardi, in 10 uomini dal 33' per l'espulsione di Di Gennaro (doppia ammonizione), vengono raggiunti da un sinistro dell'attaccante al 92'.

LA PARTITA

L'emorragia del Pescara si arresta al minuto 92 di un match che evidenzia nuovamente tutti i limiti di una squadra, quella abruzzese, in grossa difficoltà nonostante il pareggio strappato in extremis. Un punticino buono per accorciare sull'Empoli (ora distante due lunghezze) dopo sei sconfitte consecutive, ma per ambire alla salvezza servirà tutt'altro atteggiamento e, soprattutto, energia che in questo momento non esiste.



La squadra di Oddo si presenta con un 4-3-2-1 che non dà troppi riferimenti: Pepe è il terminale là davanti, ma spesso scambia la posizione con Caprari o si allarga sulle fasce, per favorire gli inserimenti da dietro dei vari Verre e Benali. Il Cagliari risponde con un collaudato 4-3-1-2, dove Farias è l'uomo chiamato a innescare il tandem Sau-Borriello. Le due squadre, che proprio non vogliono scoprirsi, danno vita a una sfida decisamente equilibrata nonostante il vantaggio dei rossoblù arrivi presto, al 24': Di Gennaro lancia in profondità Borriello, che si porta avanti la sfera con la testa, eludendo la marcatura di Fornasier prima di colpire con il sinistro.



La partita potrebbe cambiare poco dopo, quando Di Gennaro si becca due cartellini gialli nel giro di cinque minuti lasciando così il Cagliari in 10 uomini al 33'. Rastelli, fino al riposo, ridisegna un 4-4-1 che poi, dopo l'intervallo, diventa un 4-3-2 in seguito all'inserimento di Salamon al posto di Farias. Il Pescara fatica a trovare spazi nonostante la superiorità numerica, che incide davvero poco anche perché gli uomini di Oddo sembrano a corto di idee. Basti considerare che la prima, vera, chance dei padroni di casa capita sul destro di Pepe (terminato a lato) quando sono passati 75 minuti. I sardi amministrano bene il vantaggio ma si rilassano a una manciata di secondi dalla fine, quando da un cross di Biraghi arriva l'1-1 firmato Caprari, a segno con un sinistro da pochi passi. Nulla di così grave per il Cagliari, che con 20 punti in 15 gare rimane comunque decisamente tranquillo.

LE PAGELLE



Borriello 6,5 - Qualità ed esperienza. Fa salire la squadra, si muove, va in pressing e non perdona alla prima occasione utile.



Bruno Alves 6,5 - Domina fisicamente non perdendo un duello, dà ordine a tutto il reparto difensivo.



Di Gennaro 5,5 - In mezzo al campo gestisce discretamente le operazioni ed è suo il lancio che innesca la rete dei sardi. Poi, però, viene cacciato per due falli che gli costano una doppia ammonizione nel giro di 33 minuti.



Caprari 6 - Agisce tra le linee ma si vede pochissimo. Rari spunti per innescare i compagni, poi colpisce quando ormai non ci credeva più nessuno.



Fornasier 5 - Si fa fregare banalmente da Borriello in occasione del gol.