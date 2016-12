Serie A, Perisic acchiappa la Sampdoria e regala un punto all'Inter

LA PARTITADopo la batosta rimediata con la Fiorentina, la rinascita dell'Inter parte da Perisic, che una volta spostato a sinistra mostra tutte le sue qualità. Così finalmente a Genova si capisce il perché del lungo ed estenuante corteggiamento del club nerazzurro, che lo ha inseguito per tutta l'estate fino ad acquistarlo negli ultimi giorni di mercato. Sta di fatto che il croato salva Roberto Mancini con il gol del pareggio, dopo un primo tempo non bello. I meriti vanno alla Sampdoria: Walter Zenga punta sul 4-3-1-2 con Correa trequartista e la coppia Muriel-Eder. Cassano è in panchina. E sono proprio i due attaccanti blucerchiati a tenere impegnata la difesa nerazzurra. Medel corre come un matto e cerca di chiudere gli spazi agli avversari. Il cileno va in difficoltà solo quando Guarin e Kondogbia non lo aiutano in copertura.



La Sampdoria inizia bene con diverse occasioni da rete. Nei primi minuti ci pensano Soriano e Zukanovic, ma in entrambe le azioni la palla termina sul fondo. Al 12' è Correa a impegnare Handanovic con un bolide da fuori, ma la risposta dell'Inter arriva con una botta di Palacio. Viviano è attento e respinge, Guarin non ci arriva. Ed è proprio il colombiano ad avere sui piedi una palla gol, ma sbaglia con un'acrobazia inutile davanti alla porta. Ma prima dell'intervallo i blucerchiati spaventano Roberto Mancini con Eder e Correa, che sbaglia a porta vuota mandando fuori di sinistro.



Nella ripresa arriva subito il gol della Sampdoria. Siamo al 6': cross di Pedro Pereira e gol di Muriel, il quarto ai nerazzurri nella sua carriera. Ma dopo il gol, l'Inter rinasce. Rischia soltanto in un'altra occasione di Muriel, ma da quel momento arrivano più palloni a Icardi. E da uno di questi c'è il pari: tocco dell'argentino in area e gol di Perisic, al primo centro in serie A. Passano 5' ed è Biabiany a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa in tuffo. Nel finale contrasto in area sul giovane Manaj, ma Rocchi lascia correre. Finisce 1-1: dopo la sosta, arriverà a San Siro la Juventus.