Serie A, per il trono marcatori è corsa a tre: Tevez, Toni e Icardi

Non solo bagarre per l'Europa (Champions League ed Europa League). Nelle ultime tre giornate c'è lo sprint per conquistare il trono di re dei bomber. In vetta alla classifica c'è Carlos Tevez, che però potrebbe dover rallentare la sua corsa nel caso la Juventus conquisti la finale di Champions League. Con lo scudetto già in tasca, difficile che Allegri rischi il suo campione in questo finale di campionato. Più probabile qualche spezzone per non perdere il ritmo, ma nulla di più.



Nel caso la Juve stacchi il biglietto per Berlino, a beneficiarne potrebbe essere Luca Toni, 38 anni il 26 maggio, ma ancora con tanta voglia di segnare. Il calendario è dalla sua: Empoli, Parma e Juventus sono squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. L'ex attaccante della Nazionale ha vinto già il titolo nella stagione 2005-2006 con la maglia della Fiorentina, quando realizzò 31 gol che gli valsero anche la Scarpa d'oro.



Ieri all'Olimpico contro la Lazio, ha gettato al vento una ghiotta occasione di avvicinare la vetta Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter si è divorato un gol nel primo tempo e ha fallito un rigore nel secondo. Con l'Inter ancora aggrappata al treno Europa League, i gol di Maurito servono come il pane e il Mancio non rinuncerà mai al suo contributo.



Sembra fuori dai giochi, invece, Gonzalo Higuain, fermo a quota 16 e con il Napoli impegnato su due fronti. Il Cesena arriva dopo la sfida con il Dnipro e gli ultimi due impegni contro Juve e Lazio non sono proprio passeggiate. Chi è tagliato sicuramente fuori è Jeremy Menez, che tornerà in campo solo l'ultima giornata in Atalanta-Milan: quattro gol da recuperare sono davvero troppi.