30 agosto 2015 Serie A: Pavoletti-Gapke, il Genoa stende il Verona A Marassi i rossoblu vincono 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Pavoletti e Gapke

Il Genoa si riscatta e trova il primo successo in campionato superando in scioltezza il Verona: a Marassi finisce 2-0 per i padroni di casa. Apre le marcature Pavoletti al 57', quindi il raddoppio è firmato da Gapke al 76'. I ragazzi di Gasperini ritrovano il sorriso dopo la sconfitta all'esordio con il Palermo, mentre gli scaligeri fanno un passo indietro dopo la buona prestazione con la Roma e rimangono inchiodati ad un punto in classifica.

LA PARTITACome da previsioni è il Genoa a prendere subito in mano l'iniziativa: il 3-4-1-2 di Gasperini è aggressivo fin dai primi scambi e al 14' Rafael deve impegnarsi per respingere la potente conclusione di Ntcham. Anche il Verona propone un sistema di gioco offensivo, ma il 4-3-3 di Mandorlini non funziona e solamente Toni prova a creare qualche grattacapo agli avversari: quando al 21' si fa male Hallfredsson gli scaligeri perdono il loro punto di riferimento in mezzo al campo e così il Genoa aumenta la spinta. Molto bene Laxalt a sinistra e Ntcham, al 24' Gakpè raccoglie un cross di Laxalt e manca di poco lo specchio della porta. Fiammata di Toni al 30' con il mancino, poi nel finale di tempo i grifoni si rendono pericolosi con Tino Costa e Gakpè (palla fuori di un nulla).



Il match cambia al 56', quando Gasperini toglie un inesistente Pandev e inserisce Pavoletti: passano pochi secondi, Rincon sfonda a destra e l'attaccante, dopo un rimpallo, indovina il destro vincente che fa esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Il bomber è indemoniato e al 61' sfiora la doppietta, ma al 72' si fa male e deve lasciare il campo: il Verona cerca nel frattempo di scuotersi con Souprayen (bravo Lamanna), ma il Genoa ha sempre la situazione sotto controllo e va vicino al 2-0 con Ntcham e Laxalt. Il raddoppio ligure arriva al 76': gran cross di Rincon da destra, Gakpè sale in cielo e piazza il colpo di testa vincente. Ormai gli scaligeri non ne hanno più, nel finale il neoentrato Pazzini colpisce una traversa ma si tratta di un episodio isolato. Vittoria meritata per il Genoa, i liguri proveranno a concedere il bis nel prossimo turno con la Fiorentina mentre il Verona andrà a caccia della prima vittoria di questo campionato contro il Torino.

LE PAGELLEPAVOLETTI 7,5 – Tanto bravo quanto sfortunato: entra al 56', sblocca il match al 57' con un gol da vero rapinatore dell'area di rigore, poi sfiora la doppietta e al 72' deve abbandonare il campo per infortunio. Quando si dice lasciare il segno in pochi minuti…



JANKOVIC 4,5 – Ci si attende molto da lui dopo l'ottima prova contro la Roma: contro la sua ex squadra, invece, non ne imbrocca mezza e perde nettamente il duello con Laxalt. Mandorlini lo toglie giustamente.



RINCON 6,5 – Partita di grande intelligenza, dà una mano a Cissokho sulla destra, tampona in mezzo al campo e serve a Gakpè un cioccolatino di assist, che non poteva non essere sfruttato.



GAKPE' 6,5 – Gasperini gli regala l'esordio da titolare in serie A, preferendolo a Pavoletti: lui ripaga la fiducia del tecnico con una prestazione di sostanza, impreziosita dal primo centro nel massimo campionato italiano.



RAFAEL 6,5 – E' merito suo se il Verona non perde con un passivo più pesante: incolpevole sui gol rossoblù, ne evita altri con interventi sempre impeccabili. Gli scaligeri devono tuttavia migliorare la fase difensiva per evitare certe sofferenze.