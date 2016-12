Serie A: Parma senza pace, vince il Chievo

00:23 - Nemmeno l'arrivo del nuovo patron Manenti porta fortuna al Parma. Nel recupero della 22.a giornata, a tre giorni dal rinvio per neve, il Chievo sbanca il Tardini 1-0 grazie ad una punizione di Zukanovic: decisiva però l'eccessiva espulsione comminata da Rocchi a Galloppa alla mezzora, per doppia ammonizione. La squadra di Donadoni resta all'ultimo posto a 9 punti; quella di Maran, invece, sale a 21 e scavalca il Cagliari portandosi in zona salvezza.

LA PARTITA

Donadoni conferma il tridente Rodriguez-Palladino-Varela ma lascia fuori Lodi e sceglie il più muscolare Mariga in cabina di regia; Maran, invece, si affida ancora una volta all'esperienza di Pellissier (in tandem con Paloschi), tenendo in panchina Meggiorini. Gara piuttosto bloccata, a stapparla ci pensa il direttore di gara Rocchi che al 30' espelle Galloppa per una fiscale ed evitabile doppia ammonizione: il centrocampista cerca di spiegare le sue ragioni mettendo più volte le mani addosso all'arbitro, si profila una pesante squalifica per lui. Il Parma esce comunque indenne dalla prima frazione, un Chievo sornione si accontenta dello 0-0. Maran prova a dare la scossa sostituendo uno spento Paloschi per Botta. La prima occasione della ripresa è però per i padroni di casa, che al 51' vanno vicini alla rete con Feddal: bravo Dainelli a respingere sulla linea. Passano 3 minuti e gli ospiti sono in vantaggio: punizione perfetta col sinistro di Zukanovic e 1-0, nulla da fare per Mirante. Il Parma prova a rialzarsi con orgoglio ma è il Chievo, nel finale, a sfiorare a più riprese il gol della sicurezza: all'82' solo il palo dice di no a Meggiorini, poi è bravissimo Mirante a dire di no a Botta. E' l'ultima significativa emozione di una gara che sancisce la crisi nera del Parma, alla diciottesima sconfitta in campionato: e il prossimo turno contro la Roma non promette nulla di buono. Il Chievo invece riparte dopo la battuta d'arresto contro il Napoli e dimostra di poter lottare fino in fondo per la salvezza: gara importante già domenica contro la Sampdoria.

LE PAGELLE

Zukanovic 7 Segna il gol partita con una pregevole punizione, ma anche la sua prova è ordinata e ricca d'iniziativa.

Galloppa 5 Rocchi esagera, ma lui commette un'ingenuità davvero colossale elascia in dieci i compagni. Il Parma, in questo momento, ha bisogno di tutt'altro

C. Rodriguez 5,5 Corsa e impegno non mancano, la situazione non è semplice, ma da uno che l'anno scorso giocava la Champions è lecito aspettarsi di meglio

Paloschi 5 Impalpabile per i 45 minuti in cui rimane in campo. Un primo tempo da dimenticare, nell'intervallo Maran sceglie Botta al suo posto e ci azzecca

Lucarelli 6 Capitano coraggioso, ci mette l'anima. Domina nel gioco aereo e soccombe solo di fronte alla punizione di Zukanovic

IL TABELLINO

PARMA-CHIEVO 0-1

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 5,5 (59' Mauri 5), Santacroce 5,5, Lucarelli 6, Feddal 6; Galloppa 5, Mariga 5 (69' Belfodil 5), Nocerino 6; Varela 5, Palladino 5, C. Rodriguez 5,5. A disp: Iacobucci, Coric, Prestia, Mendes, Esposito, Erlic, Lodi, Broh Tonye, Ghezzal. All: Donadoni 5,5.

Chievo (4-4-2): Bizzarri 6; Frey 6, Dainelli 6, Gamberini 6, Zukanovic 7; Schelotto 5,5, Radovanovic 6 (87' Birsa sv), Izco 6, Hetemaj 5,5; Paloschi 5 (46' Botta 5,5), Pellissier 5 (72' Meggiorini sv). A disp: Seculin, Bardi, Sardo, Cesar, Biraghi, Fetfatzidis, Mattiello, Pozzi, Christiansen. All: Maran 6.

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 9' st Zukanovic

Ammoniti: Feddal, Santacroce, Nocerino (P), Paloschi, Frey, Radovanovic (C)

Espulso: 30' Galloppa (P) per doppia ammonizione