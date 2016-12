Serie A, Parma-Napoli 2-2: per gli azzurri Champions più lontana

LA PARTITALasciarsi alle spalle il deludente pareggio in Europa League con il Dnipro e mettere pressione a Lazio e Roma nella corsa alla Champions League. Il Napoli cerca i tre punti al Tardini contro un Parma già restrocesso: Benitez sceglie il turnover e regala un turno di riposo ad Higuain, Callejon, David Lopez, Maggio, Britos e Insigne. Solito 4-2-3-1: in attacco, Mertens, Hamsik e Gabbiadini a sostegno dell'unica punta, Zapata. Schema speculare per Donadoni: alle spalle di Palladino ci sono Varela, Nocerino e Lila. Jorquera in cabina di regia. Sebbene i padroni di casa siano reduci da 8 gol subiti nelle ultime due partite contro Lazio e Cagliari, al Tardini vendono sempre cara la pelle, hanno vinto le ultime tre gare e non prendono gol dal 22 marzo.



I partenopei si rendono subito conto che non sarà un tardo pomeriggio di relax. Al 9' Jorquera batte un corner, Andujar esce male, non trova la palla e Palladino sblocca la gara: è il terzo gol stagionale dell'attaccante nato proprio a Napoli. Il Napoli è lento e abbastanza svogliato e fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Mirante, fino all'errore di Mendes al 28': il difensore respinge male e serve Hamsik, pronto a innescare Gabbiadini che con un preciso rasoterra batte Mirante. Dovrebbe essere il gol che suona la carica invece, dopo un tiro potente sempre di Gabbiadini bloccato in due tempi da Mirante, sono ancora i ducali a portarsi avanti. Al 34' Gobbi tocca una punizione per Jorquera che si porta avanti la palla e fa partire un tiro che sorprende Andujar, ancora una volta non esente da coppe. Un disastro il portiere argentino, campanello d'allarme per la decisiva sfida di giovedì con il Dnipro. E se Palladino nel finale di tempo fosse stato un po' più preciso, invece di calciare alto da buona posizione, il passivo sarebbe stato ben più pesante per gli uomini di Benitez.



Nella ripresa il tecnico spagnolo è costretto a giocarsi i big e mette dentro uno dopo l'altro Callejon, Higuain e nel finale David Lopez (per l'infortunato Inler). Il Napoli cambia faccia e comincia a creare un'occasione dopo l'altra. Mirante, però, si ricorda di essere stato di recente nel giro della Nazionale e per un pomeriggio si traveste da Manuel Neuer. Dopo un primo tempo da spettatore, gli straordinari cominciano al 4': 4' corner di Mertens, Hamsik anticipa Mendes di testa, bravo il numero 1 dei ducali a salvarsi in angolo. Mirante si ripete al 10', quando si salva con l'aiuto del palo su tiro ravvicinato di Callejon. Al 19' doppia occasione per Higuain: sinistro respinto da Mirante, che para anche il successivo colpo di testa. Poi al 23' è il turno di Gabbiadini, che si vede deviare in angolo il suo sinistro a giro. Dopo un colpo di testa di Albiol a lato di un soffio, Mirante capitola sul rasoterra di Mertens al minuto 27'.



C'è tempo per il Napoli di conquistare l'intera posta in palio, ma Mirante dice no due volte a Hamsik e una volta a Higuain. Per il Parma il più insidioso è Mariga, che all'ultimo assalto ha sul piede la palla del 3-2 ma la spedisce alta. A fine gara il Tardini fa festa, mentre in casa Napoli saltano i nervi e vola qualche parola grossa. Incredibile l'occasione gettata al vento di portarsi a -2 dalla Roma (avanti di 4 punti), il modo peggiore per avvicinarsi alla sfida che vale una stagione giovedì a Kiev contro il Dnipro. A portieri invertiti il risultato sarebbe stato diverso. L'Europa League, nonostante tutto, sembra ancora il modo più facile per conquistare un posto in Champions League.