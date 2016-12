Serie A: Parma-Inter 2-0, doppietta di De Ceglie

09:25 - Nel terzo anticipo della decima giornata di Serie A, l'Inter crolla a Parma al termine di un match sottotono. Al Tardini finisce 2-0 per gli emiliani, che conquistano i tre punti grazie a una doppietta di De Ceglie. La squadra di Donadoni trova il vantaggio al 5', con l'ex juventino che infila in rete un cross da destra di Rispoli; il bis, invece, arriva al 31' della ripresa dopo una papera di Handanovic.

LA PARTITA

Niente da fare. Per l'Inter e per Mazzarri, il cui progetto non decolla nemmeno stavolta e rischia di essere giunto definitivamente al capolinea. La terza vittoria di fila (mai arrivata nell'era Mazzarri) resta un tabù, così come il salto di qualità a cui erano chiamati i nerazzurri. Le numerose assenze non possono essere un alibi, innazitutto perché il Parma era allo stesso modo in emergenza e poi, soprattutto, perché di fronte c'era una squadra reduce da sei sconfitte consecutive (otto k.o. su nove gare stagionali) e con la peggior difesa del campionato (almeno un gol subìto in tutte le gare sin qui disputate).



Il gol preso a freddo, a difesa schierata, mette a nudo il più grosso limite della squadra di Mazzarri: non si tratta dei consueti blackout difensivi, certamente gravi, ma del modesto peso offensivo della squadra. L'Inter, fisicamente in profonda difficoltà, crea poco o nulla (un solo tiro nello specchio in 90 minuti) e non è un caso che le ultime due sfide siano state vinte solo grazie a due calci di rigore. Ad eccezione di Kovacic, Icardi e Palacio, stasera - escludendo ovviamente Handanovic - in campo c'erano sette giocatori dalle caratteristiche prettamente difensive: un mastino come Medel, schierato davanti a una difesa a tre, non è così imprescindibile anche perché è poi inutile in fase di costruzione mentre a Kuzmanovic non si può certo chiedere di rompere l'equilibrio negli ultimi 20 metri; anche le fasce sono una questione da sistemare, dato che Dodò non ha l'esplosività per andare sul fondo e Obi a destra non è assolutamente a proprio agio. Così, una volta preso gol, i nerazzurri non sono in grado di replicare a un Parma prevedibilmente agguerrito e affamato.



De Ceglie, dopo cinque minuti, ruba il tempo a Obi e infila in porta un cross da destra di Rispoli. La reazione dell'Inter è inesistente, mentre il 3-5-2 del Parma - costruito intorno all'energia del centrocampo e all'ispirazione di Cassano - è sincronizzato e organizzato come mai in stagione. Mazzarri cerca una scossa da Hernanes, schierato nella ripresa (7') al posto di Obi: l'Inter passa a una difesa a quattro, alza il proprio baricentro ma porta a casa solo un palo di Kovacic (destro deviato al 24'). Certo, Mazzarri in panchina non ha grosse alternative per cambiare la partita e infatti in campo deve entrare il baby Bonazzoli (classe 1997) al posto di Kuzmanovic (27'). Nell'ultimo quarto d'ora, però, i nerazzurri alzano definitivamente bandiera bianca e incassano il bis di De Ceglie, a segno dopo una papera di Handanovic (palla in mezzo alle gambe dopo il debole sinistro dell'ex juventino). Fallita l'ennesima prova del nove - come i punti consecutivi che non sono mai arrivati in 14 mesi -, per Mazzarri è ormai giunta l'ora di rivedere qualcosa anche dal punto di vista tattico, oltre che fisico. Thohir permettendo...

LE PAGELLE



Cassano 7 - Una di quelle serate in cui gli riesce quasi tutto. Tiene bene la palla, fa salire la squadra e la fa girare un po' come vuole. Solita classe, ma questa volta anche tantissima corsa.



De Ceglie 7,5 - Stravince il duello con Obi e domina la fascia sinistra anche contro Ranocchia. Strepitoso il lavoro in entrambe le fasi.



Palacio 5 - Largo, lontanissimo dalla porta, spesso a centrocampo. Continua il periodo no anche sotto porta: ha una buona occasione ma la spedisce in curva.



Kovacic 6,5 - Fino a quando non entra Hernanes, è come al solito l'unico in grado di saltare l'uomo e accendere una speranza in Mazzarri e nell'Inter.



Obi 5 - Con la corsa prova a sopperire agli evidenti limiti tecnici, ma i risultati sono insufficienti. Dietro si fa bruciare da De Ceglie in occasione dell'1-0.

IL TABELLINO



PARMA-INTER 2-0

Parma (3-5-2): Mirante 6; Costa 6, Lucarelli 6,5, Felipe 6 (7' st Santacroce 6); Rispoli 6,5, Acquah 6,5, Lodi 6,5, J. Mauri 6, De Ceglie 7,5 (46' st Gobbi sv); Cassano 7, Coda sv (18' Ghezzal 6).

A disp.: Iacobucci, Mendes, Ristovski, Gobbi, Sarr, Lucas, Mariga, Coric, Jeraldino, Palladino. All.: Donadoni 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 4,5; Ranocchia 5,5, Vidic 5,5, Juan Jesus 6; Obi 5 (7' st Hernanes 6), Kuzmanovic 6 (27' st Bonazzoli 6), Medel 5 (44' st Camara sv), Kovacic 6,5, Dodò 5,5; Palacio 5, Icardi 6.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Donkor, Khrin, Mbaye, Hernanes, Gnoukouri, Camara, Puscas, Bonazzoli. All.: Mazzarri 4,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 5' e 31' st De Ceglie (P)

Ammoniti: Costa, Lucarelli, Mirante (P); Dodò (I)

Espulsi: -