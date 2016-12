Serie A: pari senza reti fra Torino e Atalanta 

18:30 - Non si va oltre lo 0-0 all'Olimpico, nella sfida della 10.a giornata tra Torino e Atalanta. I granata vogliono rimanere nella scia dell'Europa, ma gli uomini di Colantuono resistono bene. In una partita senza molte emozioni il Toro controlla campo e gioco, ma i nerazzurri si difendono con ordine, cercando di colpire in contropiede. Al 16' del secondo tempo il Torino potrebbe andare in vantaggio, ma l'arbitro Cervellera nega un chiaro rigore a Moretti.

LA CRONACA

Dominano le tattiche difensiviste nel primo tempo, confermando le statistiche che vedono il l’Atalanta e il Torino rispettivamente all’ultimo e al quartultimo posto nella classifica degli attacchi di serie A: solo 4 centri per i nerazzurri e 7 per i granata. Ventura lascia in panchina Amauri e gli preferisce Martinez, che però non supporta come si deve Quagliarella. Colantuono invece il 4-3-3 per un più attendista 3-5-2. Con queste premesse si comprende perché nei primi 45 minuti non vi siano molte conclusioni nello specchio della porta. Nonostante il Toro si porti più spesso in avanti è Stendardo, su cross di Denis, a insidiare per primo la porta, ma Gillet si supera e nega al napoletano la gioia del gol.

La gara dell’Olimpico è anche il ritorno all’arbitraggio di Cevellera dopo i due turni di stop per aver convalidato un gol di mano di Tonelli. Il fischietto di Martina Franca ha contribuito a spezzettare il ritmo di una gara non intensa, dispensando cartellini gialli a volte non indispensabili. Male anche sull’unico episodio dubbio della gara: al 16’ del secondo tempo, con un Torino più arrembante, Cervellera non concede un chiaro rigore a Moretti, con il granata abbattuto in area da Biava.

Nel secondo tempo quindi un Torino che si propone più volte in avanti, ma senza pungere. E l’Atalanta può creare in contropiede. L’uscita di Martinez e Vives, non in forma, e l’entrata di Amauri e Farnerud spostano gli equilibri della gara in favore dei granata. Proprio lo svedese trova spesso conclusioni, come quella all’8’ del secondo tempo, dove sul suo tiro si avvicinano al gol Martinez ed El Kaddouri. Quagliarella rimane un po’ in ombra, con un’unica palla gol all’11’, sprecata. Meglio Amauri, assist man, che ci prova pure in rovesciata. Sul lato atalantino bene Zappacosta, autore di diverse discese sulla destra, male Denis, poco ispirato, e Boakye. È proprio il Ghanese che poteva portare in vantaggio i suoi su cross di Baselli, ma manca clamorosamente il pallone.

Minuti finali e concitati. Colantuono mette d’entro anche l’ex Bianchi, per provarci ancora in contropiede. Il piano dell’allenatore dell’Atalanta potrebbe andare a buon fine al 45’ del secondo tempo, se non ci fosse Peres, generoso in difesa, a recuperarlo. Nel recupero il Torino va davvero vicino al vantaggio grazie ad una grande punizione di Farnerud, neutralizzata magistralmente da Sportiello. Finisce così, con uno 0-0 fra molti rimpianti.



LA PAGELLE

Martinez 5 – Deve sostituire Amauri in attacco e ha la possibilità di incrementare i suoi minuti in Serie A (solo 13). Ma il venezuelano non appare in condizione: lento, non si smarca e nemmeno si propone. Deludente.



Zappacosta 6,5 – Le uniche azioni d’attacco vengono dalla fascia destra. Inoltre fa un buon lavoro nell’annullare le trame di El Kaddouri e Darmian



El Kaddouri 6,5 – Maluccio nel primo tempo, nel secondo trova diversi movimenti e passaggi interessanti: prova a smuovere un attacco altrimenti fermo.



Migliaccio 6 – E’ l’immagine dell’Atalanta: come centrocampista amministra bene la fase difensiva, ma in attacco non aiuta le sue isolate punte



Gillet 6,5 – Il Torino non concede molto in difesa, ma nell’unica, vera, occasione dell’Atalanta –il colpo di testa velenoso di Stendardo- con un miracolo salva il risultato: che riflessi

Peres 6,5 – Sulla destra può fare quello che vuole: è lui che inventa per il Toro. Anche in difesa dà una grande mano: al 90’ riesce a chiudere un contropiede di Bianchi che poteva fare male ai granata.

IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 0-0

Torino (3-5-2): Gillet 6,5; Maksimovic 6,5, Jansson 6, Moretti 6,5; Peres 6,5, Gazzi 5,5, Vives 6 (5’ st Farneroud 6,5), El Kaddouri 6,5, Darmian 6; Martinez 5 (13’ st Amauri 6), Quagliarella 5,5 A disp.: Padelli, Castellazzi, Gaston Silva, Masiello, Nocerino, Benassi, Sanchez Mino, Ruben Perez, Larrondo, All.: Ventura 6

Atalanta (5-3-2): Sportiello 6,5; Zappacosta 6,5 (36’ st Raimondi s.v.), Biava 6, Stendardo 6, Cherubin 6, Dramè 5,5 (28’ st Del Grosso s.v.); Carmona 5,5, Baselli 6, Migliaccio 6; Denis 5,5 (25’ st Bianchi 6), Boakye 5,5 A disp.: Frezzolini, Scaloni, Bellini, Grassi, Molina, Spinazzola, D'Alessandro, Moralez, All.: Colantuono 5,5

Arbitro: Cervellera 5

Ammoniti: 35’ Dramè (A), 38’ Stendardo (A), 15’ st Migliaccio (A), 18’ st Baselli (A), 43’ st Carmona (A)

Espulsi: -