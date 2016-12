Serie A, pari pirotecnico tra Sassuolo e Atalanta

Partita divertente tra Sassuolo e Atalanta , che finisce 2-2. Pinilla mattatore dei bergamaschi con una doppietta tra il 13' e il 33' del primo tempo (primo gol in rovesciata) ma poi si fa espellere a inizio ripresa (nel finale rosso anche per Vrsaljko ). Di Francesco mantiene l'imbattibilità con i gol di Magnanelli (22') e Floro Flores (40'). Le due squadre recriminano per i rigori sbagliati da Sansone e Maxi Moralez .

LA PARTITA

Le scelte degli allenatori: squadre a specchio con due 4-3-3 che dimostrano voglia di giocarsela. Di Francesco conferma il tridente Sansone-Defrel-Floro Flores per sopperire alla mancanza di Berardi. Reja convoca Cigarini e Denis, appena recuperati, ma li manda in panchina per non rischiare.

Uno dei tanti dilemmi del calcio: le partite con tanti gol sono uno spot del pallone o un manifesto degli errori difensivi? Sassuolo-Atalanta (soprattutto nel primo tempo) è stata entrambe le cose, più divertente per i tifosi super partes che per Di Francesco e Reja. Merito (o colpa) dei due centrocampi che non sono riusciti a dare equilibrio alle squadre lasciando imperversare i due attacchi. Più corale quello dei bergamaschi, con Moralez e Gomez pronti ad allargare la difesa neroverde mandando al tiro Pinilla e Kurtic. Gli emiliani si aggrappano al buon momento di Floro Flores, uomo tuttocampo e stoccatore decisivo: è lui a battere con furbizia la punizione da cui scaturisce il siluro di Magnanelli prima di inventarsi il 2-2 con cui si chiude un primo tempo che regala anche cinque cartellini gialli, un rigore sbagliato da Sansone (anzi, parato da Sportiello) e un gol annullato per fuorigioco, giusto, ancora a Floro Flores lasciando agli spettatori il sapore di aver assistito a 45' in stile Premier League.

Era lecito aspettarsi una ripresa meno scoppiettante anche se l'espulsione immediata di Pinilla rimescola subito gli ingredienti. Reja si copre con Raimondi e il Sassuolo attacca a testa bassa, arrivando però poche volte dalle parti di Sportiello: merito dei bergamaschi, che ancora una volta si dimostrano bene organizzati e difficili da attaccare. E' soprattutto Carmona a regalare quell'equilibrio mancato nel primo tempo. Di Francesco tarantolato in panchina per le perdite di tempo degli avversari le prova tutta rivoluzionando il tridente ma senza grossi risultati, è anzi l'Atalanta a sfiorare il colpaccio ma Consigli copia il collega neutralizzando il penalty a Maxi Moralez (anche se dalla panchina qualcuno avrebbe voluto Monachello sul dischetto). Sarebbe stato troppo per i neroverdi.

Il match ha confermato le aspettative della vigilia: Sassuolo e Atalanta sono due squadre con una loro identità, anche se le lacune del primo tempo devono far riflettere i tecnici. Gli emiliani hanno bisogno di Berardi per mantenere alta la produzione offensiva mentre Reja aspetta con ansia Denis e Cigarini per dare maggiore equilibrio. In ogni caso, non avranno difficoltà a fare un buon campionato.