Serie A: Palermo-Torino 2-2, Maxi Lopez entra e firma il pari

Si chiude sul 2-2 la sfida del Barbera tra Palermo e Torino. Al 10' rosanero in vantaggio con Vitiello ma dopo 3' arriva il pareggio di Bruno Peres. Al 26' sorpasso dei padroni di casa con Rigoni poi traversa di Andelkovic. Nella ripresa dentro Maxi Lopez e l'ex Catania, fischiatissimo, infila in rete al primo pallone toccato. Occasionissima per Dybala che non ci arriva poi Maxi va in gol ma l'arbitro di porta annulla per fallo dell'attaccante.

LA PARTITAPalermo in campo con la formazione annunciata: Vazquez-Dybala inossidabile coppia d'attacco. Qualche novità sull'altro fronte, con Ventura che lascia in panchina El Kaddouri e Darmian e a centrocampo schiera dal 1' Farnerud e Molinaro. E' Martinez il compagno di Quagliarella in avanti. Primo tempo vivace al Barbera: decisamente meglio i padroni di casa. Passano 8' ed è subito brivido per i granata, con Padelli che ritarda il rinvio e per poco non si fa rubare il pallone da Dybala. Ma per il Palermo è questione di due minuti: al 10' infatti i rosanero trovano il gol del vantaggio con Vitiello. Angolo da destra di Dybala, Andelkovic sfiora di testa e il difensore è veloce a intervenire di piede e a infilare alla spalle del portiere granata. Pronta la reazione degli ospiti e al 13' arriva la rete del pareggio grazie a Peres. Ottenuto il pareggio, il Torino si spegne e sale in cattedra il Palermo: ci prova Martinez, Sorrentino è attento e devia in angolo. Al 26' il sorpasso degli uomini di Iachini con Rigoni, bravo a inserirsi su splendido cross dalla sinistra di Lazaar. Immobile nell'occasione la difesa del Torino. Insistono i rosanero e c'è anche la traversa di Andelkovic su colpo di testa.



Nella ripresa due tentativi del Torino prima con Quagliarella e poi con Benassi. Ventura cambia: fuori proprio Benassi e dentro El Kaddouri, poi tocca a Maxi Lopez - fischiatissimo dal pubblico di fede rosanero per i suoi trascorsi al Catania - per Martinez. E l'impatto di Maxi sulla partita è devastante: primo pallone toccato e gol del pareggio su traversone di El Kaddouri. Subito il gol, il Palermo si riporta in avanti ma si espone inevitabilmente al contropiede del Torino: Vitiello salva su Farnerud. E Sorrentino respinge la botta di destro di uno scatenato Maxi Lopez. Un attimo prima però clamorosa occasione per Dybala, che su assist di Belotti (entrato al posto di Chochev) manca la deviazione decisiva davanti a Padelli. Ancora Maxi Lopez nel finale: l'attaccante va in gol ma l'arbitro annulla per fallo su Vitiello. Finisce 2-2, un punto che serve più al Torino che al Palermo. E i granata sperano ancora nell'Europa.