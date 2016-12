Serie A: Palermo-Sassuolo 2-1, Belotti condanna gli emiliani al 93'

00:03 - Il Palermo batte 2-1 il Sassuolo e allunga la sua striscia positiva a 7 gare, come i rosanero di Delio Rossi nel 2009-2010. I siciliani partono a tutta e affondano con Rigoni al 3', Zaza prova a suonare la carica, ma gli emiliani non sfondano. Poi al 22' della ripresa restano addirittura in 10 per l'espulsione di Consigli, che esce a valanga su Maresca. Pavoletti pareggia all'85', ma è Belotti in pieno recupero a segnare il gol da tre punti.

LA PARTITA

Non c'è tempo di rimuginare troppo sui numeri, di quanto sarebbe bello vincere o fastidioso perdere. Non è una gara a scacchi e si gioca a viso aperto. Il primo a entrare in partita, tanto per cambiare, è Dybala, che con un'accelerazione sulla sinistra si guadagna il primo corner. Palla dentro e Rigoni timbra il vantaggio di testa. L'ex centrocampista del Chievo aveva inaugurato anche la trasferta dell'Olimpico con il Torino, una settimana fa. Si tratta del secondo gol di fila. Il Sassuolo, colpito a freddo, rischia ancora su un'iniziativa di Dybala, poi, pian piano, riprende in mano le redini della partita. Il centrocampo si organizza e non lascia filtrare spifferi, mentre Taider e Floro Flores cominciano a stuzzicare Sorrentino con due botte da fuori ma centrali. Anche Zaza con il passare dei minuti si iscrive alla partita. Taglia alle spalle della difesa e manca un paio di agganci provvidenziali sotto porta, il più importante al 45' quando cicca la conclusione. Per l'attaccante della Nazionale c'è anche una girata larga, e un po' affrettata, alla mezz'ora. Il Palermo, a dispetto dell'enorme qualità e del ritorno in campo di Vazquez dopo la squalifica, si abbassa e non ribatte. Preferisce aspettare, ma chiude il primo tempo avanti.

La musica nella ripresa rimane più o meno quella. Il Sassuolo fa legna e aggredisce per una decina di minuti, ma stavolta Sorrentino rimane inoperoso. Iachini lascia nella metà campo avversaria solo Dybala. Quando la palla arriva sui piedi dell'argentino sembra possa succedere qualsiasi cosa. Al 18' la Joya mette in movimento Rigoni che arriva sul fondo e offre a Maresca l'appoggio del 2-0: la zuccata è fuori. Poco dopo, al minuto 22, Dybala scavalca la difesa e indirizza dalle parti di Maresca, Consigli sbaglia l'uscita e frana addosso al centrocampista: espulsione immediata e Sassuolo in 10. Da quel momento gli emiliani devono contenere la forza d'urto del Palermo, che in contropiede si scatena. Ma sotto porta non incide più: Rigoni sbaglia un appoggio elementare, Chocev e Vazquez (dopo una giocata prodigiosa in mezzo a due) la conclusione. Di Francesco tenta il tutto per tutto: fuori Taider, dentro Pavoletti. E l'ex Varese diventa subito l'uomo del destino: palla di Floccari, flipper su Andelkovic e sinistro in fondo al sacco per un pari sospirato e meritato, soprattutto per il coraggio. Quando sembra tutto finito, però, il Sassuolo si concede un'altra distrazione improvvida: Belotti è libero in piena area, riceve da Vazquez e sigla il 2-1 che fa impazzire il 'Barbera'. Zaza sull'altro fonte prova a emularlo, ma Sorrentino chiude tutto con una parata miracolosa.

Con questo risultato il Palermo allunga la sua striscia positiva: 7 partite senza perdere (ultimo ko allo Juventus Stadium a fine ottobre), con 4 vittorie e 3 pari, una delle migliori squadre del momento. Eguagliato il record del club, stabilito da Delio Rossi nel campionato 2009-10. Il Sassuolo, invece, si ferma dopo 8 risultati utili consecutivi. E' una sconfitta che a caldo fa malissimo. Ma che non ridimensiona la squadra di Francesco, sempre in partita e brava a reagire con la situazione in apparenza disperata.



LE PAGELLE

Dybala 7 - E' una spina nel fianco. Nel primo tempo, nel secondo, sempre. La sua superiorità tecnica a volte è imbarazzante. Gli manca solo l'acuto vincente. Torna sulla terra dopo cinque gol consecutivi

Zaza 5,5 - E' nel vivo del gioco, ma sbaglia tanto in fase d'appoggio e di tiro. Nel finale avrebbe la chance per un miracoloso 2-2, ma Sorrentino compie un prodigio, non una parata

Maresca 7,5 - Migliore in campo. Fa espellere Consigli, è ordinato e attento in mezzo, è il perno della manovra e la sua forma è in rialzo. Esce fra gli applausi

Taider 6,5 - Ottima partita, grande sostanza. In mediana è il più pimpante. Aggredisce e porta in dote una discreta qualità

Belotti 7 - Un sussulto di gioia quando tutti avevano smesso di crederci. Per una sera è l'eroe del popolo palermitano



IL TABELLINO

PALERMO-SASSUOLO 2-1

Palermo (3-5-2): Sorrentino 7,5; Munoz 6, Gonzalez 6,5, Andelkovic 5,5; Morganella 6, Rigoni 6,5 (38' st Bolzoni sv), Maresca 7,5 (44' st Belotti 7), Chocev 6,5 (28' st Della Rocca 6), Lazaar 6,5; Vazquez 6,5, Dybala 7. A disp.: Ujkani, Milanovic, Terzi, Pisano, Feddal, Vitiello, Emerson, Quaison, Joao Silva. All.: Iachini 7

Sassuolo (4-3-3): Consigli 4; Gazzola 5,5, Cannavaro 5, Acerbi 6, Longhi 6; Taider 6,5 (37' st Pavoletti 6,5), Magnanelli 6, Missiroli 5,5; Floro Flores 5,5 (23' st Pomini 6,5), Zaza 5,5, Sansone 5 (32' st Floccari 6). A disp.: Polito, Bianco, Antei, Ariaudo, Brighi, Chibsah, Terranova, Biondini, Gliozzi. All.: Di Francesco 6,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 3' Rigoni (P), 40' st Pavoletti (S), 48' st Belotti (P)

Ammoniti: Belotti (P), Gazzola, Magnanelli, Zaza (S)

Espulsi: 22' st Consigli (S) per fallo su chiara occasione da gol, 51' st Cannavaro (S) per gioco violento