14 febbraio 2015 Serie A: Palermo-Napoli 3-1, i rosanero sognano l'Europa Lazaar, Vazquez e Rigoni affondano gli azzurri, che si fermano dopo quattro vittorie di fila. Inutile il gol di Gabbiadini di CESARE ZANOTTO

10:27 - Nel secondo anticipo della 23.ma giornata, il Palermo affonda il Napoli e con 33 punti si avvicina alla zona Europa. Al Barbera finisce 3-1 per i rosanero, che - complice un errore di Rafael - aprono le danze con Lazaar al 14'. Il bis è opera di Vazquez (36'), mentre Rigoni chiude di fatto la partita al 65'. Nel finale arriva l'inutile rete di Gabbiadini (82'). La squadra di Benitez viene avvicinata dalla Fiorentina, ora a -4.

LA PARTITA

Con due così, in un campionato così, l'Europa è un sogno che può concretizzarsi senza che qualcuno, eventualmente, osi poi sorprendersi. Il Palermo, trainato da due talenti straordinari, distrugge il Napoli e lo riporta coi piedi per terra dopo quattro vittorie di fila: il secondo posto fa gola, ma per i partenopei sarà meglio concentrarsi sull'ultima posizione utile per la Champions. La coppia che fa definitivamente innamorare Palermo, nella notte di San Valentino, si chiama Vazquez-Dybala. Il Mudo, piede vellutato e visione da genio, marchia il 2-0 e serve l'assist per Rigoni; il secondo, dribbling da fuoriclasse e completezza da predestinato, dipinge calcio con una naturalezza che emoziona.



Il primo atto del match, ovvero la sfida a scacchi tra gli allenatori, è un trionfo di Iachini, che cambia l'assetto tattico della squadra e inchioda Benitez con due mosse: intanto la difesa a quattro, che neutralizza gli esterni del Napoli e isola Higuain; poi, altrettanto decisiva, è la scelta dei due trequartisti alle spalle di Dybala. Vazquez e Quaison, ben protetti da un centrocampo solidissimo (Bolzoni-Rigoni-Barreto), non danno riferimenti e, giostrando tra le linee, mandano in tilt la fase difensiva partenopea. A spianare la strada ai rosanero, però, è una clamorosa papera di Rafael, che si fa sorprendere da un sinistro di Lazaar da 39 metri (14'). Una conclusione potente, la cui traiettoria si modifica all'ultimo istante, ma l'indecisione del portiere è un errore imbarazzante.



Il Napoli non ha modo di reagire, perché i due mediani (Jorginho-David Lopez) vengono cancellati dal folle pressing del Palermo, che mette in mostra una forma fisica eccezionale. Non esiste gioco tra gli azzurri, traditi dal centrocampo e pure dalle fasce, dove Callejon e De Guzman non saltano una volta l'uomo né mai arrivano sul fondo. Il risultato è una squadra, il Napoli, che vive dei soli (pochi) lampi di Higuain, disperso al centro dell'attacco. La gara prende un indirizzo preciso al minuto 36, quando Quaison lancia Dybala sulla sinistra: appoggio intelligente per Vazquez, che calcia di prima e infila la sfera all'angolino. Cambia poco nella ripresa, anche perché Benitez non fa nulla per modificare l'inerzia del match. Il 3-0 arriva con un contropiede da manuale del calcio, aperto e chiuso da Rigoni. Il centrocampista ruba palla in mezzo e innesca Dybala, che dopo l'ennesimo numero da campione pesca Vazquez sul secondo palo: assist di testa per Rigoni e 3-0 da sballo quando siamo al 65'. A nulla, nel finale, vale il gol di tacco di Gabbiadini (entrato al posto di Hamsik), al terzo centro con il Napoli. La Roma rimane a +4 sui partenopei: Benitez è bene che si guardi le spalle.

LE PAGELLE



Vazquez e Dybala 8 - Sembrano creati per giocare uno al fianco dell'altro. Il primo disfa il Napoli sulla trequarti, l'altro fa ballare i difensori come e quando vuole. Si intendono senza guardarsi, si sentono, si completano.



Lazaar 7 - A 23 anni è in crescita continua e, se proseguirà così, tra non molto sarà pronto per un ulteriore salto. Primo gol in Serie A, spinge con intensità e annulla Callejon.



Rafael 3 - Indirizza la sfida con una papera inaccettabile nella massima serie. Andujar è pronto a soffiargli il posto.



David Lopez 4,5 - Inutile quando c'è da impostare, ancora peggio in fase difensiva.



Gabbiadini 6,5 - Terzo gol con il Napoli. Entra al posto di Hamsik e prova a scuotere i compagni . E' il più in forma in attacco, perché tenerlo in panchina?

IL TABELLINO



PALERMO-NAPOLI 3-1

Palermo (4-3-2-1): Sorrentino 6,5; Rispoli 6, Andelkovic 6, Terzi 6,5, Lazaar 7; Bolzoni 6,5, Rigoni 7, Barreto 6 (41' st Jajalo sv); Quaison 6,5 (24' st Chochev 6), Vazquez 8 (33' st Belotti sv); Dybala 8.

A disp.: Ujkani, Milanovic, Ortiz, Emerson, Morganella, Bentivegna, Della Rocca, Daprelà, Joao Silva. All.: Iachini 8

Napoli (4-2-3-1): Rafael 3; Maggio 5, Albiol 5, Britos 4,5, Strinic 4,5; Jorginho 5, Lopez 4,5 (24' st Gargano 5); Callejon 4, Hamsik 6 (9' st Gabbiadini 6,5), De Guzman 5; Higuain 5,5 (29' st Zapata 5,5).

A disp.: Andujar, Colombo, Koulibaly, Henrique, Ghoulam, Inler, Gabbiadini. All.: Benitez 4

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 14' Lazaar (P), 36' Vazquez (P), 20' st Rigoni (P), 37' st Gabbiadini (N)

Ammoniti: Jorginho, Higuain (N); Rispoli, Rigoni, Bolzoni (P)

Espulsi: -