Serie A, Palermo-Lazio 0-4: tripletta di Djordjevic

09:29 - Vittoria scacciacrisi per la Lazio nell'ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A. Al Barbera la squadra di Pioli vince 4-0 contro il Palermo e, dopo due sconfitte consecutive, centra il secondo successo in campionato, salendo a quota sei punti. Decide il match la serata magica di Djordjevic, che si sblocca e firma una tripletta (45', 75' e 83'). Parolo poi firma il poker al 93'. Nel Palermo grande gara di Dybala e Vazquez.

LA PARTITA

Zero punti e una punizione severa. Anche troppo. Il risultato parla di un poker senza scampo per il Palermo, ma la partita racconta tutta un'altra storia. Grande iniezione di fiducia per la squadra di Pioli, che torna a vincere e si rilancia, ma ancora non convince sul piano del gioco e delle idee. A dispetto del quattro a zero, i rosanero invece escono dal campo a testa alta. Gli uomini di Iachini dominano il primo tempo, ma non affondano il colpo e poi cadono sotto i colpi di Djordjevic, bomber vecchio stile capace di trascinare i compagni al successo. Sorride Lotito, ma può sorridere anche Zamparini. Il Palermo, infatti, ha messo in mostra tutti i suoi gioielli. Dybala e Vazquez su tutti. L'ennesima conferma di un progetto che piace e che darà certamente i suoi frutti. Estro, fantasia, rapidità e giocate spettacolari sono il marchio di fabbrica della ditta rosanero. E a Palermo, quest'anno, ci sarà sicuramente da divertirsi.



Ma veniamo alla partita. Il primo tempo è una lotta a campo aperto. Il Palermo a trazione anteriore si appoggia al tridente e cerca la profondità, la Lazio fatica a manovrare e lancia lungo per Djordjevic. A caccia di punti e di un'identità, Pioli cambia modulo e si affida all'esperienza di Mauri. Con il 4-2-3-1 in mezzo al campo Parolo però fatica a trovare la posizione e il Palermo quando accelera fa paura. La squadra di Iachini si difende con ordine e gioca bene in velocità. Barreto è un martello ed è ovunque. Dybala, Vazquez e Belotti hanno un altro passo e si inseriscono con continuità tra le linee, seminando il panico tra i centrali biancocelesti. E il Palermo fa la partita. Al 39' Vazquez fa tutto da solo, colleziona tunnel, salta mezza difesa della Lazio, ma poi spara a lato da ottima posizione. De Vrij e Cana si danno del lei e due minuti dopo tocca a Marchetti metterci una pezza. La Lazio traballa, ma non cade. Candreva non molla e insiste nell'uno contro uno sulla destra e al 45' sorprende tutti con un perfetto cross per Djordjevic, che firma il primo gol in Serie A sul filo del fuorigioco. Un vantaggio cinico e senza fronzoli, proprio come la squadra di Pioli, che sorprende i padroni di casa nell'unico momento di distrazione. Colpito, il Palermo rischia poi il doppio ko nei minuti di recupero del primo tempo, ma Sorrentino è pronto sul guizzo di Mauri.



Nella ripresa il gol degli ospiti però non influisce sulle giocate di Vazquez e Dybala, che mostrano il meglio del repertorio e costringono Marchetti agli straordinari. Nella Lazio si accende Candreva, che attacca Lazaar con più continuità e fa salire la squadra. Il Palermo però non ci sta e alza il ritmo. Entra Emerson e i rosanero continuano a premere. La banda di Iachini attacca a testa bassa e la Lazio soffre. Per fermare i guizzi del tridente del Palermo, Cana & Co. usano anche le maniere forti. Ma il forcing verso la porta di Marchetti continua. Al 66' Feddal sbaglia da ottima posizione. Si lotta su ogni palla e la partita si infiamma al 70'. Felipe Anderson inventa e Djordjevic e Parolo costringono Sorrentino a un doppio miracolo. Squadre lunghe, occasioni continue. Il Palermo preme, ma è ancora la Lazio ad affondare il colpo. Ci pensa ancora Djordjevic a togliere le castagne dal fuoco. Il serbo, inesauribile, al 75' si libera bene in area e batte Sorrentino di precisione. Dopo il raddoppio, Pioli fa entrare Ciani e si mette a cinque dietro. Per la Lazio è troppo importante portare a casa i tre punti e non è il momento di badare troppo all'estetica. Bisogna riprendere il cammino e puntare in alto in classifica. Ma non è serata di rimonte. Anzi, è una notte magica per Djordjevic, che all'83' firma una tripletta e chiude il match. Nel recupero poi c'è spazio anche per il poker di Parolo, ma ormai è solo accademia. La Lazio è cinica e stravince, ma il ko del Palermo non fa male.

LE PAGELLE

Djordjevic 8: serata magica. Si sblocca in Serie A segnando una tripletta e si porta a casa il pallone. Pioli ha fatto bene a insistere: ora ha il suo bomber

Candreva 6,5: nel primo tempo stringe i denti e dal suo piede nasce il gol del vantaggio. Nella ripresa dà la scossa e non molla, poi esce a causa dell'eccessivo "chilometraggio" negli ultimi tre match

Marchetti 6,5: salva il risultato nel primo tempo e tiene a galla la Lazio nel momento di maggior sofferenza

De Vrij 5: oggetto misterioso. Nel primo tempo con Cana non si intendono quasi mai e Dybala, Vazquez e Belotti li tirano matti. Da lui ci si aspetta molto di più

Vazquez 7: qualità e velocità delle giocate sono da top player. Manca ancora un po' di concretezza, ma è solo questione di tempo

Dybala 7,5: è l'idolo del Barbera. Ogni palla è una giocata. Non si contano i tunnel e nemmeno i numeri. Forse cade un po' troppo spesso, ma è un peccato veniale per uno che dà spettacolo per tutto il match





IL TABELLINO

PALERMO-LAZIO 0-4

Palermo (3-4-1-2): Sorrentino 6,5; Andelkovic 6, Terzi 5, Feddal 5,5; Morganella 5,5, Barreto 6 (38' st Quaison 6), Rigoni 6, Lazaar 5,5 (11' st Emerson 6); Vazquez 7; Dybala 7,5 (31' st Makienok sv), Belotti 6

A disp.: Ujkani, Vitiello, Bamba, Pisano, Daprelà, Bolzoni, Chochev, Ngoyi, Joao, Silva. All.: Iachini 6

Lazio (4-2-3-1): Marchetti 6,5; Cavanda 6, De Vrij 5, Cana 5,5, Braafheid 6 (32' st Ciani sv); Parolo 6, Onazi 5,5; Candreva 6,5 (12' st Anderson 6,5), Mauri 5,5 (37' st Ledesma sv), Lulic 6; Djordjevic 8

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Pereirinha, Konko, Ederson, Keita, Klose. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 45' Djordjevic (L), 30' st Djordjevic (L), 38' st Djordjevic (L), 48' st Parolo (L)

Ammoniti: Parolo, Mauri, Cana, Marchetti (L); Morganella, Vazquez (P)

Espulsi: -