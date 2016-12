Serie A: Palermo-Inter 1-1, Gilardino risponde a Perisic

LA PARTITA

Osservando esclusivamente la classifica, la situazione dell'Inter sembrerebbe a dir poco esaltante: Mancini, per una notte, aggancia la Fiorentina e può permettersi di guardare le altre 18 squadre dall'alto verso il basso dopo anni ricchi di delusioni. Cambiando punto di vista, però, ci si rende conto che i nerazzurri non vincono da quattro partite (tre pareggi consecutivi, più il k.o. con la Viola) e domani potrebbero essere scavalcati dalla Roma e raggiunti da Napoli, Sassuolo e Lazio. Il pareggio di Palermo è un'altra lezione per una squadra profondamente migliorata rispetto alla passata stagione, ma che ancora deve crescere parecchio: soprattutto in termini di continuità e concentrazione.



L'Inter, sostanzialmente, per 55 minuti rinuncia a ogni iniziativa e gioca solo di rimessa, sperando di colpire con qualche contropiede che raramente si materializza. Mancini propone per la seconda gara consecutiva il 4-2-3-1, suo modulo di riferimento che, però, si è visto ben poche volte in questa sua seconda esperienza in nerazzurro. La fascia destra, a differenza del match con la Juve dove c'era Brozovic, viene occupata da Guarin mentre in mezzo al campo torna Kondogbia al posto di Felipe Melo. La diga in mediana dovrebbe garantire ai quattro davanti una discreta tranquillità per poter inventare qualcosa negli ultimi 20 metri, ma la strategia è ben diversa: aspettare e poi ripartire. Così il Palermo, in superiorità numerica a centrocampo, prende in mano le operazioni e punge un paio di volte con Vazquez, particolarmente ispirato alle spalle di Gilardino. La mossa che accende i nerazzurri è l'inserimento di Biabiany (55'), che sposta Guarin in mezzo e soprattutto apre la difesa rosanero. Il gol, infatti, nasce da un'illuminazione di Jovetic, che trova l'inserimento del francese: palla al centro e Perisic infila a porta vuota lo 0-1 (60').



Il vantaggio dell'Inter dura però poco, perché Gilardino al 66' infila di puro istinto il suo 180.mo gol in Serie A: Vazquez calcia male di sinistro e l'attaccante, con la gamba, devia in porta da pochi passi. A questo punto le squadre si allungano e soprattutto la banda di Mancini, negli ultimi 25 minuti, ha più volte l'occasione di portare a casa i tre punti nonostante l'ingiusta espulsione di Murillo, fuori per doppio giallo dopo una simulazione di Vazquez (79'). La chance più ghiotta, che è anche l'ultima, capita a Biabiany al 90', però Sorrentino è super nella risposta. La classifica sorride ancora al Mancio, ma rischia di essere soltanto un'illusione.