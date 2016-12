Serie A, Palermo-Genoa 2-1: Dybala inventa, Chochev finalizza

17:47 - Reduce dalla vittoria di Udine, il Palermo si conferma anche al Barbera dove supera 2-1 il Genoa nella 31a giornata di Serie A. Grande protagonista il bulgaro Chochev, autore di una doppietta: il primo gol al 9', il raddoppio alla mezzora ottimamente imbeccato da Dybala, il migliore in campo. Il Genoa accorcia le distanze con Iago al 7' della ripresa. Gasperini schiera anche 5 punte, ma non basta: la zona Europa League è più lontana.

LA PARTITA

Da un parte il Palermo che, ritrovata settimana scorsa la vittoria dopo 6 partite, vuole chiudere in crescendo un campionato davvero oltre le aspettative, dall'altra il Genoa che, rinfrancato dalle due vittorie di fila contro Cagliari e Parma, è tornato a sognare il 6° posto, l'ultimo valido per la qualificazione in Europa League. Iachini conferma il blocco la squadra che ha vinto a Udine, con Jajalo e Chochev a centrocampo. Gasperini ha qualche problema in più per via di squalifiche (Roncaglia e Kucka) e infortunati (Ariaudo, Tino Costa, Borriello, Bertolacci, Marchese). In difesa gioca Izzo, a centrocampo tocca a Mandragora e Bergdich, mentre in attacco torna dal 1' Niang.



Al primo vero affondo è il Palermo a passare. Al 9' grande palla di Dybala per Rispoli, che con un diagonale impegna Lamanna: sulla respinta arriva Chochev che sblocca la gara. Per il bulgario è il secondo gol di fila. Il Grifone, però, non sta a guardare e Perotti se lo carica sulle spalle: Sorrentino non si fa sorprendere al 10'. Con il ct della Nazionale argentina Tata Martino è in tribuna, Dybala e Perotti non vogliono sfigurare. L'attaccante rosanero si traveste da uomo assist al 30', quando si lancia a campo aperto, perde l'attimo ma aspetta Chochev: il bulgaro fa doppietta con la complicità di Lamanna. Poi spreca un assist del compagno al 34', calciando alto da buona posizione.



Perotti è il più in palla dei suoi e non sta a guardare: prima si incunea centralmente e calcia a lato, poi manda in tilt la retroguardia rosanero e si procura una punizione dal limite che però calcia alta. Si va al riposo con i padroni di casa meritatamente avanti, ma il Genoa è in partita e con un gol la riaprirebbe.



Nell'intervallo Gasperini lascia negli spogliatoi lo spaesato Mandragora e inserisce Laxalt. Dopo un'occasione per parte (Iago e Rigoni), la gara si riapre al 7': Edenilson pesca Iago sul filo del fuorigioco e lo spagnolo (tenuto in gioco da Rispoli) supera Sorrentino. Gasp le prova tutte e mette dentro anche Lestienne e Pavoletti, per un totale di cinque uomini offensivi. La difesa rosanero è sottopressione, ma gli ampi spazi esaltano Dybala, davvero imprendibile: clamorosa la sua traversa al 19' e sulla ribattuta Laazar calcia a fil di palo. Per i rossoblù l'occasione più ghiotta capita a Lestienne, che si fa 50 metri di campo ma al momento di calciare non inquadra la porta.



Il Palermo centra la seconda vittoria di fila e supera il simbolico traguardo dei 40 punti che significa salvezza conquistata. Doloroso stop per il Genoa dopo due vittorie di fila: solo con una vittoria Burdisso e compagni potevano riagganciare il treno Europa League. Occasione gettata al vento, ma ancora non è tutto perduto. A patto di cambiare marcia e mettere insieme una vittoria dopo l'altra.

LE PAGELLE

Dybala 7,5 - Sotto gli occhi di Martino non segna, ma tiene in piedi praticamente da solo l'attacco rosanero.

Chochev 7 - Segna la prima doppietta in Serie A e fa tanta legna in mezzo al campo.

Vazquez 5 - Gara sottotono del gemello di Dybala, che non si accende mai e va al tiro solo una volta. Nervoso, meriterebbe l'espulsione.



Perotti 6,5 - E' il pià in palla dei suoi, soprattutto nel primo tempo, dove è l'unico a creare grattacapi a Sorrentino.

Iago 6 - Ha il merito di segnare il gol che riapre la gara, ma per il resto non combina granché.

Mandragora 5 - Gasperini lo sceglie per l'infortunato Bertolacci, ma il 17enne centrocampista non ne azzecca una e viene sostituito all'intervallo.

IL TABELLINO

PALERMO-GENOA 2-1

Palermo (3-5-2): Sorrentino 6,5; Vitiello 6, Gonzalez 6, Andelkovic 6,5; Rispoli 6,5, Rigoni 6, Jajalo 5 (13' st Bolzoni 6), Chochev 7 (27' st Belotti 6), Lazaar 6 (45' st Daprelà sv); Vazquez 5, Dybala 7,5. A disp.: Ujkani, Milanovic, Ortiz, Maresca, Terzi, Makienok, Della Rocca, Quaison, Joao Silva. All.: Iachini 6,5

Genoa (3-4-3): Lamanna 5; De Maio 5 (34' st Pavoletti sv), Burdisso 6, Izzo 6,5; Edenilson 6, Rincon 6, Mandragora 5 (1' st Laxalt 5,5), Bergdich 6 (25' st Lestienne 5,5); Iago 6, Niang 5,5, Perotti 6,5. A disp.: Perin, Sommariva, Gulli, També, Ghiglione. All.: Gasperini 6

Arbitro: Cervellera

Marcatori: 9' e 30' Chochev (P), 7' st Iago (G)

Ammoniti: Vitiello, Jajalo, Vazquez, Belotti (P), Rincon, De Maio, Pavoletti (G)

Note: Espulso Gasperini per proteste al 48' st