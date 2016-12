Serie A, Palermo-Frosinone 4-1: poker scacciacrisi per Ballardini

Gol, pali e spettacolo al Barbera. Il Palermo vince 4-1 col Frosinone e conquista i primi tre punti da quando è arrivato Ballardini in panchina. Goldaniga apre le marcature al 5' sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi Vazquez raddoppia al 17' su assist di Chochev . Sammarco riapre la partita al 24', ma poi i siciliani chiudono i conti con una perla di Trajkovski e il 182° gol in Serie A di Gilardino .

LA PARTITA

Ossigeno puro. Dopo tre sconfitte consecutive, il Palermo torna a vincere. E lo fa in un match doppiamente importante: decisivo per il futuro di Ballardini e per tenere le distanze dalla zona rossa della classifica. E lo fa soprattutto con una prova d'orgoglio che allontana la crisi. Quattro gol e due pali, del resto, parlano chiaro e la dicono lunga sulla dinamica del match e sulla voglia di riscatto dei rosanero dopo la brutta figura in Coppa Italia. Al Barbera il Palermo è risorto. Grazie alla qualità di Vazquez, al talento di Trajkovski e all'esperienza dell'eterno Gilardino. Ma anche grazie alla caparbietà di Ballardini, che in un momento delicato ha saputo fare scelte difficili, ma giuste. A partire dalla formazione anti-Frosinone.

A rischio esonero, il tecnico rosanero lascia infatti fuori a sorpresa Gilardino e Brugman, puntando su Trajkovski e Djurdjevic con Vazquez trequartista per dare una scossa alla squadra. Stellone risponde invece con la formazione tipo, con Dionisi accanto a Ciofani nel solito 4-4-2. L'avvio dà ragione ai siciliani, con Djurdjevic che centra il palo dopo un minuto e Goldaniga che sblocca il risultato al 5' partendo però da posizione irregolare. Subito sotto, il Frosinone prova a reagire, ma Diakité fallisce da ottima posizione. Si infiamma il match e i siciliani colpiscono un altro legno con Hiljemark, che spara dalla distanza, ma sbatte contro il palo. La squadra di Ballardini manovra bene in velocità, sfruttando le invenzioni di Vazquez e gli inserimenti di Struna e Lazaar. Con Jajalo in copertura, i siciliani occupano bene il campo e al quarto d'ora raddoppiano con Vazquez, bravo a raccogliere un perfetto assist di Chochev e freddo davanti a Leali. El Mudo incanta e sfiora la doppietta con un pallonetto a giro. Dopo venti minuti le squadre sono già lunghe e in campo aperto, dietro si balla e le difese faticano a tenere la linea. Ne approfitta il Frosinone, che al 24' rientra in partita: Sorrentino respinge male un tiro di Dionisi e Sammarco accorcia il risultato. Il Palermo però non si scompone, continua a macinare gioco soprattuto con Hiljemark e Vazquez, tenendo lontano i ciociari e chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa Ballardini leva Djurdjevic e getta Gilardino nella mischia. Sulla destra Struna costringe Soddimo agli straordinari e il Palermo guadagna metri, costringendo il Frosinone a saltare il centrocampo e a verticalizzare subito per Ciofani e Dionisi. Si gioca senza grandi tatticismi, con tanti spazi e continui capovolgimenti di fronte. Trajkovski cerca l'intesa con Gilardino, ma dietro Blanchard è insuperabile sulle palle alte e allora il macedone fa tutto da solo e al 60' si inventa una straordinaria parabola a giro che si infila alle spalle di Leali. Una perla che piega le speranze del Frosinone e spacca in due la squadra di Stellone. Con settanta minuti nelle gambe e il risultato in cassaforte, i rosanero poi abbassano il ritmo e si concentrano sul possesso palla. Vazquez, ispirato, sforna assist ai compagni di reparto, ma i rosanero mancano di cattiveria sottoporta. Dall'altra parte invece Dionisi prova a sorprendere i siciliani in contropiede. Nel finale Stellone va all-in e fa entrare anche Castillo, ma il Frosinone non ha le idee chiare e il Palermo cala il poker in contropiede con Gilardino, ormai solo a due gol da Batistuta nella classifica all-time dei marcatori della Serie A. A Palermo l'aria non è più pesante. La vittoria col Frosinone è ossigeno puro.