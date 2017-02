Serie A: Palermo-Crotone 1-0, Nestorovski decide la sfida salvezza

Il Palermo vince 1-0 lo scontro salvezza con il Crotone, grazie alla rete di Nestorovski su suggerimento di Embalo (migliore in campo) al 27' pt. I rosanero raccolgono così la prima vittoria in campionato al Barbera, sorpassando in classifica proprio la squadra di Nicola, che ha chiuso il match in 10 per l'espulsione di Crisetig al 24' della ripresa. I siciliani sono ora terzultimi con 14 punti, a 8 lunghezze dall'Empoli. Il Crotone resta a 13.