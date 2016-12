8 novembre 2015 Serie A: Palermo-Chievo 1-0, Gilardino salva Iachini Un colpo di testa dellʼattaccante stende i veneti, che non riescono più a vincere

Dopo due sconfitte consecutive, il Palermo supera il Chievo Verona e conquista tre punti importanti per la classifica e per il tecnico Beppe Iachini, che così evita di essere esonerato. Al Barbera finisce 1-0 per i rosanero, a segno con il colpo di testa di Gilardino (71') su assist di Andelkovic. I padroni di casa salgono a quota 14 punti e scavalcano la squadra di Maran, che resta ferma a 13 punti.

LA PARTITA

Iachini al centro e la squadra intorno a lui, unita in un abbraccio che significa tutto: il Palermo - intesi i suoi giocatori - è con il proprio tecnico e lo salva dall'esonero con una partita tutta grinta, carattere e cuore. La scena più bella va in onda al triplice fichio, in mezzo al campo del Barbera, dopo la conquista di tre punti fondamentali per una classifica che cominciava a essere pericolosa.



L'importanza del match, per i rosanero, provoca un avvio complicato. La tensione condiziona in maniera evidente i giocatori di Iachini, che nella prima frazione faticano a distendersi oltre la metà campo. Il Palermo comincia col 3-5-1-1 (Vazquez alle spalle di Gilardino) ma, dopo 11 minuti di sofferenza sulle fasce, il tecnico passa alla difesa a quattro. I problemi però rimangono, anche perché il Chievo riesce a esprimersi con maggiore fluidità e controlla la sfida in mediana grazie all'ottimo lavoro di Castro, Radovanovic ed Hetemaj. Le chance più grandi, non a caso, per 45 minuti sono tutte degli ospiti, pericolosi soprattutto con Castro (8' e 11') ed Hetemaj (20').



La pausa fa bene al Palermo, che rientra sul terreno con maggiore serenità e molta più determinazione. Hiljemark e Maresca salgono di giri, Gilardino - alternando sponde alla profondità - comincia a muoversi nel modo giusto mentre dietro, comunque, Sorrentino è la solita sicurezza. Il gol arriva sugli sviluppi di un corner e porta la firma del Gila, a segno grazie a una sponda di Andelkovic: Cesar non segue l'attaccante, che di testa fa secco Bizzarri da pochi passi (71'). Una rete che alimenta la crisi del Chievo, protagonista di un ottimo avvio di stagione ma, poi, incapace di vincere dallo scorso 23 settembre. Tre pareggi e quattro k.o. nelle ultime sette gare sono un dato estremamente preoccupante.

LE PAGELLE



Gilardino 7 - Corre, combatte, aiuta i compagni. Sotto porta è il solito killer.



Vazquez 6 - Offre giocate d'alta scuola, evidenziando come sempre una tecnica straordinaria. Negli ultimi 20 metri è però poco concreto e scambia poco con Gilardino.



Lazaar 5 - Spinge poco e male, in difesa è sempre in ritardo. E' poco concentrato e sembra svogliato, Iachini lo toglie dopo 35 minuti.



Castro 6,5 - Il suo contributo è prezioso in entrambe le fasi. Per un'ora non si ferma mai, cala un po' nel finale.



Paloschi 5,5 - Solita energia ma anche tanta confusione. Si divora un gol solo davanti a Sorrentino.