Serie A, Palermo-Carpi 2-2: primo storico punto per gli emiliani

LA CRONACAAl Barbera il Palermo cerca la terza vittoria consecutiva nelle prime tre giornate, impresa che non riesce ai rosanero dal 20 settembre 2006, ai tempi di Francesco Guidolin. Iachini fa debuttare dal primo minuto Gilardino con Vazquez e Quaison a sostegno, ma deve fare a meno dell'infortunato Rigoni. Nel Carpi esordio in serie A per Bianco e Mbakogu, mentre fanno il loro debutto con la maglia emiliana Benussi e Zaccardo.



L'inizio gara del Palermo è veemente e i rosanero la sbloccano dopo 6'. Splendida azione di Quaison, che va via a Lollo e crossa a centroarea per l'accorrente Hiljemark che batte Benussi. Per lo svedese primo gol in Serie A. Tre minuti e Jajalo spara alto dopo una sponda di Gilardino. Con il passare dei minuti la spinta rosanero si spegne e comincia a venire fuori il Carpi: al quarto d'ora Matos scodella per Fedele che al volo calcia alto. La gara è ora più equilibrata e al 24' gli ospiti trovano il pareggio. Bello lo spunto di Mbakogu, che salta Gonzalez e mette in mezzo per Matos: Vitiello anticipa l'attaccante e batte Sorrentino. L'imbattibilità stagionale del numero 1 siciliano cade dopo 204 minuti. Quaison è una spina nel fianco nella difesa di destra del Carpi: al 32' va ancora via a Lollo e Benussi si salva con il piede. Le due squadre vanno al riposo sull'1-1, un risultato giusto per quanto visto nella prima frazione.



A inizio ripresa è ancora Quaison a rendersi pericoloso, l'ultimo acuto di una discreta partita. La gara non si sblocca e allora i tecnici provano a pescare dalla panchina. Castori sembra pescare il jolly quando fa esordire Borriello al posto di Mbakogu. Appena entrato (siamo al 18') l'attaccante classe '82 batte Sorrentino ben imbeccato da Matos, il migliore dei suoi. Il Palermo subisce il colpo, Vazquez ci prova ma Benussi si salva in tuffo (24'). Anche Iachini, però, ha il suo jolly in panchina, il nazionale serbo Under 21 Uros Djurdjevic che entra al posto di Gilardino e al 43' fa esplodere il Barbera battendo di testa Benussi. Alla fine il pareggio lascia l'amaro in bocca al Carpi, che assaporava la prima vittoria in Serie A. La squadra di Castori si deve accontentare del punticino, Iachini striglierà i suoi per la prestazione, ma intanto il Palermo sale a 7 e aggancia il treno delle prime.