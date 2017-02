Serie A, Palermo-Atalanta 1-3: i nerazzurri restano in zona Europa

L'Atalanta resta in zona Europa League battendo 3-1 il Palermo al Barbera. I nerazzurri passano al 19' con Conti, su cross perfetto di Spinazzola (autore di una traversa). Al 26' Gomez brucia gli avversari in contropiede, per il nono gol stagionale. Nel finale di primo tempo, Chochev accorcia di testa, ma al 34' st, la Dea la chiude con Cristante ben pescato dal Papu. Nel recupero il palo di Balogh. Per i rosanero, la salvezza resta lontana 8 punti.