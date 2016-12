Serie A: Padelli condanna il Torino, Empoli salvo

00:32 - Un clamoroso autogol di Daniele Padelli condanna il Torino nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. L'Empoli vince 1-0 all'Olimpico e conquista la salvezza: partita complessa per i granata, che nel primo tempo soffrono il bel gioco dei toscani e nella ripresa non riescono a sfondare. Ora per Ventura l'Europa si allontana, Sarri invece si gode la certezza di disputare anche il prossimo campionato di Serie A.

LA PARTITA

La gara si indirizza subito in favore dell'Empoli. Dopo solo tre minuti di gioco Moretti effettua un retropassaggio a Padelli, il portiere tenta il rinvio di sinistro depositando incredibilmente in rete e firmando così un autogol davvero clamoroso. Sessanta secondi più tardi gli uomini di Sarri sfiorano il raddoppio: soltanto il palo nega a Vecino, autore di un tiro potente, il 2-0. Al 20' il primo spunto interessante dei padroni di casa: Gonzalez serve El Kaddouri che impegna Sepe. E' una fiammata illusoria. I toscani dominano infatti in mezzo al campo e sono trascinati da un superbo Saponara. Il trequartista di proprietà del Milan fa impazzire gli avversari: al 31' colpisce di testa la traversa e in seguito costringe Padelli all'intervento su un velenoso destro a giro. Per l'estremo difensore non è davvero giornata perché al 42' sbaglia un'uscita regalando il pallone a Pucciarelli prima di rimediare con affanno.



Nella ripresa il copione rimane immutato: Vecino ci prova subito di destro trovando pronto Padelli. Ventura corre ai ripari inserendo Bruno Peres e Maxi Lopez al posto di Molinaro e Martinez nel tentativo di modificare il corso della sfida. I piemontesi tuttavia non riescono a rendersi davvero pericolosi mentre gli azzurri gestiscono con grande maestria e calma il pallone. Quagliarella è l'unico a impensierire i rivali: sulla sua punizione Sepe respinge di pugno. All'87' la punta ci riprova ma il numero 33 empolese è nuovamente attento. L'ultima emozione la regala Maxi Lopez con un diagonale impreciso da buona posizione. Per l'Empoli, ora matematicamente salvo, si tratta del secondo successo esterno in questo campionato: interrotto un digiuno che durava dal 23 novembre scorso (2-0 a Parma). Il Torino, apparso stanco, spreca invece l'occasione di raggiungere la Samp al sesto posto. Nel prossimo turno il team di Ventura giocherà a Marassi contro il Genoa nel posticipo di lunedì sera e l'Empoli affronterà la Fiorentina al Castellani domenica alle 15.

LE PAGELLE

Padelli 4,5 - Giornata a dir poco storta. Subito protagonista di un autogol clamoroso: decide di giocare di prima il pallone passatogli da Moretti e combina il grave pasticcio. Sbaglia in seguito una facile uscita favorendo Pucciarelli. Si 'riscatta' solo in minima parte respingendo le conclusioni di Saponara e Vecino.



Darmian 5,5 - Lontano parente del giocatore ammirato nel derby contro la Juventus. Riesce raramente ad arrivare sul fondo andando a sbattere in continuazione contro Mario Rui. Mostra un po' di stanchezza dopo una stagione trascorsa a fare su e giù sulla fascia.



Bruno Peres 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi. Ventura lo lascia inizialmente in panchina e alla luce di quanto visto la scelta si rivela sbagliata. Il brasiliano è l'unico ad accendere la scintilla e a creare problemi alla retroguardia empolese. Forse la partita avrebbe avuto un esito diverso se avesse giocato dall'inizio.



Saponara 7,5 - Detta legge sulla trequarti. Irride Glik con un tunnel, colpisce la traversa (imperioso stacco di testa) e impegna con un destro a giro Padelli. Cosa chiedergli di più? Il Milan, considerato il rendimento del giocatore con Sarri, dovrebbe porsi qualche domanda...



Valdifiori 6,5 - Prestazione di sostanza e di grande intelligenza tattica. Non spreca un pallone recitando la parte del direttore d'orchestra dell'Empoli insieme a Saponara. E' pronto per una big.



Mario Rui 6,5 - Doveva fronteggiare un brutto cliente come Darmian: complessivamente lo ha limitato con notevole efficacia, proponendosi in alcune cirocstanze anche in avanti. Sicurezza.

IL TABELLINO

TORINO-EMPOLI 0-1

Torino (3-5-2): Padelli 4,5; Moretti 6, Glik 5,5, Maksimovic 6; Darmian 5,5, El Kaddouri 5,5 (31' st Farnerud 6), Gazzi 5,5, Gonzalez 5,5, Molinaro 5,5 (8' st Peres 6,5); Martinez 5,5 (11' st Maxi Lopez 6), Quagliarella 6. A disposizione: Castellazzi, Ichazo, Bovo, Gaston Silva, Jansson, Basha, Benassi, Amauri. All.: Ventura 5,5.

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Hysaj 6, Barba 6,5, Rugani 6,5, Mario Rui 6,5; Zielinski 6 (18' st Croce 6), Valdifiori 6,5, Vecino 6,5 (25' st Signorelli 6); Saponara 7,5; Maccarone 6,5 (29' st Mchedlidze 6), Pucciarelli 6. A disposizione: Bassi, Biggeri, Gemignani, Laurini, Somma, El Hadji, Piu, Tavano. All.: Sarri 7.

Arbitro: Tommasi 6,5.

Marcatori: 3' aut. Padelli

Ammoniti: Mario Rui (E), Glik, Gonzalez, Peres (T)