Serie A, ostacolo Bologna per la Juve dei record

La 26esima giornata di serie A si apre questa sera con l'anticipo dello stadio Dall'Ara tra il Bologna e la neo capolista Juventus . I bianconeri di Allegri scendono in campo in vista dell'impegno di martedì 23 febbraio in Champions League contro il Bayern Monaco, big match dello Stadium. Prima però c'è da battere i rossoblù di Donadoni e conservare la vetta della classifica, conquistata dopo il successo sul Napoli, il 15esimo consecutivo.

I rossoblù dell'ex Giaccherini sono decimi a 33 punti e stanno vivendo un periodo tutto sommato positivo dato che hanno vinto tre delle ultime cinque gare: il Bologna viene dal successo per 1-0 sul campo dell'Udinese grazie ad un gol di Mattia Destro. La squadra di Donadoni cercherà di sfatare il tabù Juventus allo stadio Dall'Ara: infatti i felsinei non battono i bianconeri in casa dal novembre 1998, 3-0 firmato Paramatti, Signori e Fontolan. La Juventus, invece, arriva da un periodo di forma eccezionale culminato con la 15esima vittoria di fila in campionato nel big match di sabato scorso contro il Napoli. Il gol di Zaza ha regalato un primato soltanto sognato qualche mese fa dalla banda Allegri che, a questo punto della stagione, è ancora impegnata sui tre fronti (campionato, Champions e Coppa Italia). Il tecnico bianconero dovrebbe ricorrere a un po' di turnover contro il Bologna anche in vista dell'impegno di martedì col Bayern Monaco.