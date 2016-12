Serie A: ossigeno Atalanta, Denis stende il Sassuolo

17:58 - L'Atalanta respira. Boccata d'ossigeno per i nerazzurri che nel 30.o turno di Serie A superano 2-1 il Sassuolo e ritrovano il successo che mancava da oltre due mesi, grazie al quale balzano a +7 sulla zona retrocessione. A Bergamo il protagonista di giornata è German Denis che realizza una doppietta: una spettacolare rovesciata al 42' e un rigore rabbioso al 63', quattro minuti dopo il momentaneo pari di Berardi. Espulsi Missiroli e Biava.

LA PARTITA

Risponde presente l'Atalanta che in settimana era stata chiamata a rapporto dai tifosi dopo il filotto di cinque sconfitte e tre pareggi che stavano facendo temere il peggio. Alla fine la differenza la fanno proprio le motivazioni e così il Sassuolo si inginocchia di fronte alla rabbia dei padroni di casa. Non è stata però una passeggiata: dopo un diagonale di Gomez respinto con i piedi da Consigli, infatti, la Dea alla mezz'ora trema sul bolide dal limite di Cannavaro che fa la barba al palo.



L'Atalanta si spaventa ma trova la forza per l'arrembaggio prima dell'intervallo, che al 42' porta i suoi frutti: cross da destra, spizzata di Maxi Moralez e spettacolare rovesciata a centro area di Denis che spedisce la sfera sotto la traversa. A fine primo tempo è quindi 1-0. Nella ripresa Reja chiede intelligenza ai suoi uomini: attaccare e senza scoprirsi, non lasciare spazio alle ripartenze degli ospiti. E neanche a farlo apposta la difesa nerazzurra si apre al 59' quando Sansone trova un filtrante per l'accorrente Berardi che con un pregevole esterno mancino pareggia i conti. La gioia neroverde però dura appena 4 minuti: al 63' infatti clamoroso errore di Brighi che incrocia con le gambe la corsa di Maxi Moralez e lo atterra in area.



Per Doveri è rigore netto e Denis sceglie la soluzione centrale di forza con Consigli, pur conoscendolo, non intuisce. Finale senza grosse occasioni, contraddistinto delle ingenuità di Missiroli (71') e Biava (81') che si beccano il secondo giallo e fanno dunque concludere la partita dieci contro dieci. Esulta dunque l'Atalanta che nel prossimo turno sarà chiamata all'impresa sul campo della Roma, mentre il Sassuolo cercherà il riscatto al Mapei Stadium contro il Torino di Ventura.

LE PAGELLE

Denis 7.5: gli ultras avevano chiesto una prova di carattere e lui, da buon capitano, trascina la squadra. Torna al gol dopo 9 partite con una spettacolare rovesciata, freddissimo nella ripresa dal dischetto.

Maxi Moralez 6,5: il folletto nerazzurro crea scompiglio tra difesa e centrocampo avversario. Salta l'uomo e fa spesso la scelta giusta: è lui a confezionare l'assist per il primo gol e a procurarsi il rigore.

Berardi 6,5: vede un corridoio, ci si tuffa a capofitto e con un pregevole esterno mancino realizza l'unica palla buona che gli capita sui piedi. Tanto lavoro oscuro per un attaccante che corre tantissimo.

Floccari 5: l'opposto del suo compagno di reparto. Sonnecchia davanti, non detta i movimenti e non riesce neppure a conquistare falli. Fa a sportellate sporadicamente e non funziona da pivot: impacciato.

Biava 5: nel momento più delicato di una delle partite più delicate della stagione, entra da dietro in netto ritardo su Floro Flores rimediando così il secondo giallo e lasciando la squadra in dieci. Perché?

IL TABELLINO

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello 6; Benalouane 6, Biava 5, Stendardo 6,5 Dramé 5,5; Carmona 6; Cigarini 6 (89' Migliaccio sv); Zappacosta 5,5 (67' Estigarribia 6), Maxi Moralez 6,5 (83' Masiello sv), Gomez 6,5; Denis 7,5. A disp.: Avramov, Del Grosso, Emanuelson, Scaloni, Baselli, D'alessandro, Bianchi, Boakye, Rosseti. All.: Reja 6

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Gazzola 5,5, Acerbi 6, Cannavaro 6,5, Longhi 5,5; Biondini 6, Brighi 5 (64' Floro Flores 6), Missiroli 5; Berardi 6,5, Floccari 5 (56' Zaza 5,5), Sansone 6 (80' Lazarevic 6). A disp.: Polito, Pomini, Bianco, Fontanesi, Natali, Sereni, Mandelli, Lodesani. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 42' Denis (A); 59' Berardi (S), 63' Denis rig. (A)

Ammoniti: Carmona (A), Cigarini (A), Berardi (S).

Espulsi: Biava (A) al 81' per doppia ammonizione, Missiroli (S) al 71' per doppia ammonizione.