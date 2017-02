Serie A: Nel silenzio di Marassi i capolavori di Viviani e Ntcham

E’ un esordio agrodolce quello di Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa. I Grifoni pareggiano 1-1 con il Bologna in uno stadio mezzo vuoto per la protesta dei tifosi. La rete del vantaggio per gli emiliani al 12’ del secondo tempo è un capolavoro su punizione di Viviani che Lamanna resta a guardare mentre si insacca all’incrocio. La replica arriva in pieno recupero ed è un altro gol d'autore un tiro a giro di Ntcham appena entrato in campo.