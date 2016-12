Serie A: Napoli vs Roma e Sassuolo vs Milan, ultimo duello

Ultimi novanta minuti per la nostra Serie A : quattro gli anticipi in programma, tre di questi decisivi per l'accesso diretto alla Champions e per il sesto posto, che potrebbe significare Europa League . Il Napoli battendo il Frosinone blinderebbe la seconda piazza, respingendo l'assalto della Roma , di scena a San Siro col Milan . I rossoneri devono vincere e sperare che il Sassuolo non batta l'Inter . Infine la Juve : passerella finale con la Samp.

Secondo posto: Napoli vs Roma. Gli azzurri di Sarri giocano alle 20.45 al San Paolo contro il Frosinone già retrocesso e si trovano a 79 punti, due in più della Roma che allo stesso orario sarà impegnata nella tana del Milan. I partenopei di Sarri hanno in mano il proprio destino: i tre punti basteranno per conquistare il secondo posto; viceversa, in caso di pareggio o sconfitta, Higuain e compagni dovranno sperare che i giallorossi non escano vittoriosi dal Meazza. L'argentino è a due reti dal record di Nordhal.



Sesto posto: Sassuolo vs Milan. Gli emiliani, che hanno un punto di vantaggio, 58 a 57, sabato alle 20.45 ricevono l'Inter al Mapei Stadium mentre i rossoneri ospitano la Roma. Alla squadra di Di Francesco basterà vincere contro i nerazzurri, già sicuri del quarto posto, viceversa il Milan deve vincere e sperare che i cugini nerazzurri fermino almeno sul pareggio il Sassuolo. In caso di arrivo a pari punti tra Sassuolo e Milan gli emiliani sono in vantaggio nello scontro diretto. E poi c'è la Coppa Italia: se il trofeo andasse ai rossoneri il discorso sesto posto cadrebbe nel vuoto e in Europa League ci andrebbe la banda di Brocchi. Passerella bianconera: Juventus-Sampdoria. Infine c'è anche spazio per l'ultima uscita dei campioni d'Italia.



Alle 17 i bianconeri affronteranno allo Stadium la Sampdoria: il ko rimediato al Bentegodi contro il Verona non è piaciuto ad Allegri che ha annullato la parata per le vie di Torino a pullman scoperto. Buffon e compagni faranno solo il consueto giro di campo con la Coppa prima di concentrarsi sulla finale di Coppa Italia con il Milan. I blucerchiati, dopo la batosta del derby, cercheranno quantomeno di chiudere dignitosamente la stagione.