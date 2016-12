Serie A: Napoli-Sassuolo 3-1, gli azzurri staccano l'Inter

LA PARTITAIl Napoli chiude gli anticipi della prima giornata di ritorno affrontando un rivale davvero insidioso come il Sassuolo. Con la vittoria di San Siro settimana scorsa, i neroverdi hanno dato una grande mano ai partenopei nella conquista del titolo d'inverno, ma ora arrivano al San Paolo sognando lo sgambetto. I numeri parlano chiaro e non possono che preoccupare Sarri: gli uomini di Di Francesco hanno già battuto gli azzurri all'andata, ma soprattutto sono imbattuti contro le prime cinque di campionato (3 vittorie e 2 pareggi). L'ex tecnico dell'Empoli rilancia i suoi titolarissimi, con l'unica eccezione di Chiriches al posto di Koulibaly: il tridente è formato da Callejon, Higuain e Insigne. Due assenze, ma pesantissime, per di Francesco, che deve fare a meno degli squalificati Berardi e Cannavaro: Politano e Ariaudo sono i due sostituti. Prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio per la morte a soli 45 anni della mamma di Chalobah, prontamente rientrato al capezzale della donna.



Nemmeno il tempo di organizzarsi che il Sassuolo passa in vantaggio: erroraccio di Hysaj, Sansone entra in area e viene atterrato da Albiol: è rigore. Dal dischetto Falcinelli calcia centrale e trasforma. Siamo solo al 3'. Inizio shock per i padroni di casa, che piano piano cominciano a macinare il loro consueto gioco. E' sull'asse sinistro che nascono le iniziative più pericolose, grazie un Insigne davvero ispirato. Non è un caso che dai suoi piedi al 19' nasca il gol del pareggio: assist dal fondo per Callejon, che anticipa Ariaudo e di testa fa secco Consigli. Lo spagnolo, al primo gol in campionato, non segnava in Serie A da 26 partite. La squadra di Di Francesco, che nel frattempo ha perso anche Missiroli, non sta a guardare e prova subito a reagire, affidandosi come al solito alla qualità del suo gioco. Al 29' Politano scatta sul filo del fuorigioco, gran parata di Reina che si salva in tuffo. Insigne è scatenato e al 35' sembra Neymar: tunnel al povero Ariaudo e tiro a giro che termina a lato. Il Napoli preme alla ricerca del vantaggio e lo trova sull'asse Hamsik-Higuain: lo slovacco salta Vrsaljko e mette in area, l'argentino anticipa Ariaudo e fa esplodere il San Paolo con il gol numero 19 in 20 gare. Splendido il movimento a liberarsi del miglior attaccante del nostro campionato, mentre per Ariaudo la serata è davvero da incubo.



Dopo un primo tempo altamente spettacolare, la ripresa non è da meno. Merito di un Sassuolo che gioca a viso scoperto e prova a ribattere colpo su colpo. Il gol nel finale di tempo rivitalizza Higuain, che prova in tutti i modi a segnare la quinta doppietta nelle ultime sette gare, ma soprattutto il gol numero 20 in altrettante partite. Il Pipita non trova la porta o si fa murare dalla difesa emiliana e per poco i ragazzi di Di Francesco non trovano il pareggio. Al 42' tiro cross di Sansone smanacciato da Reina. Sul prosieguo dell'azione, Pellegrini gira di testa: palla a lato di poco. Brividi al San Paolo. E quando ormai mancavano una manciata di secondi, ecco la zampata del Pipita. Il Napoli fa festa e, in attesa della Juve impegnata a Udine, comincia ad allungare in vetta sull'Inter, ora distaccata di quattro punti. Con il Pipita, Insigne ed Hamsik si può davvero sognare in grande: il lungo braccio di ferro con la Juve è appena cominciato.