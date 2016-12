Serie A, Napoli-Sampdoria 4-2: doppietta di Higuain

Missione compiuta per il Napoli . Al San Paolo la squadra di Benitez batte 4-2 la Samp e si porta a ridosso di Roma e Lazio in classifica. Prova di forza per gli azzurri, che dopo il vantaggio blucerchiato (autogol di Albiol al 12'), ribaltano il match con Gabbiadini (papera di Viviano al 31') e Higuain . Nella ripresa Insigne firma il tris al 47' e il Pipita cala il poker su rigore all'80'. Di Muriel , all'89', la rete del 4-2 finale.

LA PARTITA

Napoli sogna. In tre settimane la banda di Benitez ha cambiato passo e ora tutto è possibile. In Europa League, certo. Ma anche in campionato. Roma e Lazio adesso sono a tiro (giallorossi a +2, biancocelesti a +3), soprattutto perché il calendario lascia ancora aperti i giochi per la lotta al secondo posto. In questo finale di stagione il Napoli corre. Lo dicono i numeri e la convinzione della squadra, che ha ritrovato gol, fiducia e alcuni uomini chiave. Insigne è tornato dall'infortunio più forte di prima e potrebbe essere davvero l'arma in più per Benitez in chiave Champions. Soprattutto perché il feeling con Higuain e Gabbiadini è perfetto. Una macchina da gol, che può colpire in molti modi. Lo sa bene Rafa, che si coccola i suoi gioielli e punta in alto con realismo e concretezza. Il secondo posto è solo a tre punti e con lo scontro diretto all'ultima giornata con la Lazio non è detto che non ci scappi anche il colpaccio.

Al San Paolo in palio c'è l'Europa. E si vede. Napoli e Samp si studiano, poi la squadra di Benitez guadagna campo e Higuain fa reparto da solo. Arretra, imposta, fa la sponda e va anche al tiro. Davanti il Napoli fa paura, ha tante opzioni e qualità. Gabbiadini e Insigne attaccano lo spazio, con Callejon sempre pronto a inserirsi. Gli uomini di Rafa macinano gioco, ma è la Samp a sbloccare il match al 12', colpendo in velocità. Un lampo che sorprende tutti: al 12' Soriano verticalizza per Eder, che costringe Albiol al più classico degli autogol. Cambia il risultato, ma non l'inerzia del match. Il Napoli continua a creare e a essere pericoloso. Prima ci prova Callejon, ma Viviano è attento, poi tocca a Higuain e David Lopez. Al 20' è già un assedio azzurro. La Samp si difende soltanto e anche Eto'o si sacrifica in copertura. Ma non basta. In quattro minuti il Napoli ribalta tutto. Il gol del pari lo regala Viviano a Gabbiadini (papera e palla sotto le gambe), poi l'ex blucerchiato e Higuain deliziano il San Paolo e il Pipita piazza il colpo del 2-1 al 34'. Roba da top player. Roba da Champions League, a dirla tutta. Il Napoli sente il profumo dell'Europa che conta e contro la Samp non c'è storia.

Nella ripresa, dopo solo due minuti, tocca subito achiarire il concetto e far esplodere il San Paolo. Lorenzo parte palla al piede da centrocampo, firma il tris con una splendida perla a giro di destro e poi scoppia in lacrime sotto la curva. Anche a Mihajlovic viene da piangere, ma per altri motivi. La sua Samp, infatti, prova a onorare il match, ma sembra senza forze e idee. Eto'o e Duncan provano a guidare la reazione, ma il Napoli è padrone del campo, difende con ordine e gestisce il risultato senza rischiare. Jorginho e Lopez addormentano il gioco in mezzo al campo e abbassano il ritmo, cercando le imbucate in verticale e le sponde di Higuain. Con le spalle al muro, Sinisa passa al 4-2-4 e tenta il tutto per tutto. Ma è sempre il Napoli ad essere pericoloso. Hamsik imbecca Higuain, ma la mira questa volta è sbagliata. Poi De Silvestri atterra Hamsik in area e. Nel finale poi c'è ancora tempo per ammirare una perla di, che all'89' trafigge Andujar con un missile dal limite. Ma è solo il gol della disperazione. Per la Samp è una serata da dimenticare. Questo Napoli è troppo forte. Lazio e Roma avvertite.