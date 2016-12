Serie A: Napoli-Roma, chi sbaglia è perduto

Non c'è tranquillità in casa Roma, ma la voglia di rilancio è tanta e un successo all'ombra del Vesuvio suonerebbe come una svolta nella stagione. Terzo posto con 31 punti per Higuain e compagni, il quarto (a -3 dai partenopei) per la banda capitanata da De Rossi, che con la Fiorentina detiene il miglior attacco del campionato con 30 reti all'attivo. La vittoria dell'Inter a Udine rende ancora più elettrizzante la sfida del San Paolo: le due formazioni non possono infatti permettersi ulteriori passi falsi se non vogliono compromettere la corsa allo scudetto.



I precedenti a Napoli: le due squadre si sono sfidate 80 volte fra campionato e Coppa Italia, con 35 vittorie azzurre, 22 pareggi e 23 successi giallorossi. Lo scorso anno finì 2-0 per i padroni di casa (Higuain e Callejon), mentre per trovare l'ultima vittoria della Roma bisogna tornare al 18 dicembre 2011: 1-3 il risultato, con autorete di De Sanctis e reti di Osvaldo, Hamsik e Simplicio. Il pari manca dal 28 febbraio 2010: 2-2 griffato da Baptista-Vucinic da una parte e Denis-Hamsik dall'altra.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne.

A disp.: Rafael, Gabriel, Maggio, Henrique, Chiriches, Strinic, Lopez, Valdifiori, Chalobah, Dezi, El Kaddouri, Mertens. All.: Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Gabbiadini



Roma (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Rüdiger, Manolas, Digne; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Iago Falque, Dzeko, Salah.

A disp.: De Sanctis, Lobont, Castan, Gyomber, Maicon, Palmieri, Keita, D'Urso, Di Livio, Vainqueur, Uçan, Sadiq, Iturbe, Gervinho. All.: Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Torosidis, Strootman, Ponce, Totti.