Serie A: Napoli-Parma 2-0, Benitez risale al terzo posto 

14:53 - Tutto facile per il Napoli di Benitez, che nel secondo anticipo della 16.ma giornata batte 2-0 il Parma e torna alla vittoria dopo cinque gare. I partenopei hanno vita facile: il vantaggio arriva al 18' grazie a una girata di Zapata, preferito a Higuain dal 1'. Il raddoppio lo segna Mertens su rigore. La reazione emiliana è debole: l'unica chance capita a Lodi (74'), ma il palo respinge. Il Napoli si riporta momentaneamente al terzo posto.

LA PARTITA

Non vinceva dal 9 novembre scorso – da quell'1-0 di Firenze che per un attimo sembrava aver riacceso i sogni scudetto – ma oggi finalmente ce l'ha fatta. Il Napoli, dopo 3 pari e 1 sconfitta bruciante (a San Siro contro il Milan), conquista i tre punti e mantiene inviolato il suo campo (dove non perde da dieci incontri). Alla squadra di Benitez basta una prestazione "normale", ma sicuramente migliore di quattro giorni fa. Merito – o demerito, dipende dai punti di vista – di un Parma veramente in disarmo, che mai nel corso della partita trova modo di impensierire Rafael, se non con un palo di Lodi quando la gara è in archivio. Così il tecnico spagnolo si concede il lusso di far riposare un uomo chiave come Higuain, sperimentare una nuova coppia di centrali difensivi (Britos+Henrique) e rilanciare Duvan Zapata, che si conferma l'attaccante del momento. Per il colombiano arriva infatti il quarto gol in 8 gare di campionato. L'ex giocatore dell'America de Cali viaggia a una media gol impressionante: 1 ogni 71' minuti in campo.

In effetti Zapata è quello che fin dall'inizio mostra di giocarsi qualcosa in più dei compagni. Al primo pallone utile fa anche gol: cross da destra di Maggio, controllo poderoso e girata mancina che batte Mirante. Paletta gli si aggrappa ma non lo ferma. E' una rete che indirizza la partita e scuote un San Paolo stranamente muto e desolato. Il Napoli non deve fare i salti mortali per amministrare. Mertens e Callejon sono due spine nel fianco, Ghoulam va di corsa, Hamsik gira a vuoto. La difesa non è mai sollecitata. Nemmeno da Cassano, che si rifugia sul suo lato preferito, il sinistro, e prova a smistare qualche pallone. La gara ha poco da raccontare fino alla mezz'ora, quando Gobbi sgambetta Callejon e manda Mertens sul dischetto per il 2-0. Ancora una volta il pallone arriva dall'esterno, questa volta da sinistra con Ghoulam.

La partita è praticamente finita e fino al 10' della ripresa non si vedono più occasioni. Poi Mirante è costretto ai miracoli per restare in piedi. In due minuti respinge su Ghoulam e Zapata. Il colombiano pressa gli avversari e ruba palloni notevoli, mostrando ancora tutta la sua fame. Anche Callejon litiga con il gol e rimane a secco per la sesta gara di fila (ultima rete contro la Roma). Poi c'è spazio anche per Higuain e De Guzman. Il Pipita va alla ricerca del gol, lo trova solo nel finale ma è annullato per fuorigioco. Poi ne sbaglia un paio con la complicità del portiere emiliano. In tutto questo il Parma sembra dileguarsi, se non fosse per la botta di Lodi (neoentrato) che sbatte sul palo. Per Donadoni è la tredicesima sconfitta stagionale su sedici partite, i gol presi sono addirittura 36. Il Napoli invece si arrampica, almeno per un paio di giorni, al terzo posto della classifica. Adesso l'attenzione si sposta a Doha, dove lunedì si gioca il primo trofeo della stagione contro la Juve.



LE PAGELLE

Zapata 7,5 - Il migliore in campo. Aggredisce la gara con cattiveria, ha fame e si vede. Segna un gel gol, ne sfiora almeno altri due. E' un ottimo attaccante area, ma va spesso a procacciarsi il pallone. Un'insidia vera per il re Gonzalo

Cassano 5,5 - Dovrebbe illuminare, invece si eclissa lentamente. Sembra aver esaurito le pile. Avventura al capolinea?

Hamsik 5,5 - Serata sufficiente per tutti, tranne per il capitano. Ennesima prova incolore. Non entra mai nelle azioni migliori, resta alla larga dalla partita quando conta, cioè all'inizio. Bocciato

Mirante 7 - Se il Parma perde solo 2-0 il merito è suo. Contiene il passivo con parate efficaci e spettacolari

Ghoulam 6,5 - Sempre in proiezione offensiva. Recapita agli attaccanti una buona dose di palloni. Nel finale ha un piccolo incidente di percorso (leggasi problemino muscolare)



IL TABELLINO

NAPOLI-PARMA 2-0

Napoli (4-2-3-1): Rafael sv; Maggio 6, Henrique 6,5, Britos 6, Ghoulam 6,5; David Lopez 6, Gargano 6,5; Callejon 6,5 (33' st Jorginho sv), Hamsik 5,5, Mertens 6,5 (18' st De Guzman 6); Zapata 7,5 (25' st Higuain 6). A disp.: Andujar, Colombo, Koulibaly, Mesto, Radosevic. All.: Benitez 6,5

Parma (3-5-2): Mirante 7; Lucarelli 5,5, Santacroce 5 (31' st Mendes sv), Paletta 5,5; Gobbi 5, Mauri 6, Acquah 5,5, Galloppa 5 (13' st Lodi 6), De Ceglie 5 (1' st Rispoli 5,5); Cassano 5,5, Palladino 5,5. A disp.: Iacobucci, Cordaz, Costa, Felipe, Ristovski, Mariga, Bidaoui, Lucas Souza, Belfodil. All.: Donadoni 5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 18' Zapata, 30' rig. Mertens

Ammoniti: Britos (N), Gobbi, Galloppa, Santacroce, Mendes (P)

Espulsi: -