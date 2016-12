Serie A: Napoli, obiettivo la testa della classifica

Dopo il successo del Milan contro la Sampdoria, la quarta giornata di Serie A prosegue con due partite ricche di fascino. Alle 18 va in scena il derby speciale di Oddo, il suo Pescara va all'Olimpico a far visita alla sua ex squadra; la Lazio. Alle 20.45 però c'è il piatto forte con il Napoli che, in caso di successo sul Bologna, scavalcherebbe momentaneamente la Juventus in testa alla classifica e darebbe un forte segnale alle sue rivali.

Dopo l'importante successo in Champions League contro la Dinamo Kiev il Napoli si rituffa in campionato con l'obiettivo di balzare in vetta alla classifica almeno per una notte. La squadra di Donadoni all'andata fece un brutto scherzo ai partenopei, imponendosi al Dall'Ara per 3-2. Nel match di ritorno però gli uomini di Sarri si ripreso la vittoria con anche gli interessi, grazie ad un perentorio 6-0. Il bilancio negli scontri diretti è in perfetta parità: 39 vittorie a testa per Napoli e Bologna e 36 pareggi. Più netto, invece, il divario negli scontri diretti tra Lazio e Pescara, nei 10 precedenti in sei occasioni a far festa sono stati i biancocelesti, solo due i successi degli abruzzesi e altrettanti i pareggi.