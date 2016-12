22 febbraio 2016 Serie A: Napoli-Milan, crocevia di una stagione Partenopei a caccia del primato, rossoneri per non perdere il treno Champions

Il Napoli ha un solo obiettivo: tornare a vincere dopo la sconfitta dello Juventus Stadium per riprendersi la vetta della classifica, complice lo 0-0 dei bianconeri a Bologna. Nel monday night della 26esima giornata di Serie A gli uomini di Sarri attendono al San Paolo il Milan, una delle squadre più in forma in questa parte di campionato: i rossoneri cercano ulteriore slancio per rimanere agganciati al treno Champions.

I partenopei, prima del ko con l'attuale capolista, erano reduci da ben 8 vittorie consecutive e adesso non hanno intenzione di perdere ulteriore terreno. Gli uomini di Mihajlovic vengono invece da una striscia positiva di 7 partite, con 4 vittorie e 3 pareggi. L'ultima sconfitta è datata 6 gennaio a San Siro contro il Bologna. Rispetto al passato il tecnico serbo ha trovato maggiore compattezza dei suoi uomini soprattutto negli scontri diretti con le big del torneo. Lo dimostrano i successi su Fiorentina e Inter che hanno rilanciato le speranze dell'approdo nell'Europa che conta.



La gara d'andata aveva sancito la superiorità degli uomini di Sarri che si sono imposti al Meazza con un netto 4-0 frutto delle reti di Allan, Insigne (doppietta) e dell'autogol di Rodrigo Ely. Il Milan non sbanca il San Paolo dal 25 ottobre 2010, nella gara d'andata di una stagione conclusa poi con lo scudetto rossonero. In quell'occasione decisive furono le marcature di Robinho e Zlatan Ibrahimovic (0-2).