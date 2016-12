Serie A: Napoli-Lazio, all in per la Champions

Pochi calcoli da fare al San Paolo: Benitez, prima di volare a Madrid, vuole chiudere la sua esperienza partenopea regalando il terzo posto a città e tifosi. Ma ci vogliono obbligatoriamente i tre punti per Higuain e compagni, che vogliono sfruttare a loro vantaggio la ferita biancoceleste che si è aperta dopo il derby perso con la Roma. La Lazio vuole dimenticare gli sfottò di sette giorni fa consolandosi con la terza piazza: due risultati su tre a disposizione per gli uomini di Pioli, che con un pareggio tornerebbero a sentire la musichetta della Champions dopo otto anni.



Non vale tanto quanto la Champions, ma l'Inter (nonostante l'ultimo ko in casa del Genoa) può ancora prenotare l'ultimo posto del treno Europa League: con il club di Preziosi certo del sesto posto ma che quasi sicuramente non riceverà il sì del Coni per la licenza Uefa, se le posizioni in classifica non dovessero cambiare sarebbe la Sampdoria a festeggiare l'Europa. Per i blucerchiati, a quota 55 punti in classifica, la beffa però è dietro l'angolo: se infatti gli uomini di Mihajlovic dovessero andare incontro ad un ko interno contro il Parma, e contemporaneamente l'Inter a San Siro riuscisse a imporsi sull'Empoli, le due squadre chiuderebbero il campionato con gli stessi punti. In quel caso però a partire dal terzo turno preliminare della vecchia Coppa Uefa sarebbero i nerazzurri, in virtù della miglior differenza reti (essendo in perfetta parità il bilancio degli scontri diretti con la Samp).